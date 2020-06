Für Christin Seidler liegt das Glück der Erde auf dem Rücken der Griebenower Pferde

Griebenow

Ein Spruch lautet: „Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“ Ohne Zweifel trifft dies für Christin Siedler zu. Wenn es ihre Zeit erlaubt, fährt die Greifswalderin zum Reit- und Fahrverein Griebenow, um, genau wie ihre zwei Töchter, dem Pferdesport zu frönen.

In Stralsund geboren, besuchte sie die Schule in Franzburg. Die 40-Jährige ist Diplomgeographin und arbeitet als Projektkoordinatorin im Bereich Plasmaforschung und Technologie am Greifswalder Leibnitz-Institut. „Ich war 12 Jahre alt, da begann ich aktiv Pferdesport zu betreiben. Später hörte ich auf, aber durch die Kinder habe ich dann wieder angefangen. Es ist ein sehr schönes Hobby und vor allem eine sinnvolle Freizeitgestaltung nach der täglichen Arbeit“, sagt Christin Siedler, die sich im Reit- und Fahrverein in Griebenow beinahe vor den Toren ihrer Heimatstadt wohlfühlt.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von Walter Scholz