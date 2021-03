Putbus/Neapel

Fürst Malte zu Putbus (1783-1854) war auf seine Ehefrau Luise besonders stolz, als sie vor 210 Jahren den Aufstieg auf den Vesuv wagten. Er schrieb in sein Reisetagebuch, dass ihm die Führer bescheinigten, sie wäre „die erste Dame, die von ihnen hierher geführt worden war.“ Der Vulkan war unruhig. „Dicker Rauch steigt aus der Spitze des Vesuvs hervor, der sich gleich einer schweren Regenwolke lagert“, schrieb der Fürst.

Bevor sie im Februar 1811 die Wanderung starteten, lasen sie Literatur. Spektakulär waren die Ausbrüche, als sich die Lava bis ans Meer ergoss, die „böse Luft“ sich als tödlich erwies oder Steine bis zu 100 Metern hoch geschleudert worden waren.

Mit „Lastenführern“ zum Vulkan

Fürst Malte Quelle: Repro André Farin

Früh morgens begaben sich Fürst Malte und seine Begleiter von Neapel aus nach Resina, wo die „Lasten-Führer“ mit vier Eseln auf sie warteten. Schnell passierten sie die Strecke bis zum Haus des Eremiten gut 600 Meter über dem Meeresspiegel. Hier stärkten sie sich für den weiteren Weg und probierten Lacryma Christi, eine Weinsorte, deren Reben nur auf dem Vesuv gedeihten. Anschließend ritten sie eine Stunde mit dem Esel, erlebten die langsam endende Vegetation und die alles dominierende schwarze Lava. Eineinhalb Stunden kletterten Malte und seine Mitstreiter ohne Tiere bergauf. Vor allem die letzten Meter wurden schwieriger und man nutzte „den Stab und hielt sich am Reif fest, den die Führer über ihre Schulter legten.“ Atemlos und ermattet kamen sie an ihren Zielpunkt, versanken fast in schwarzer Asche, die „noch ärger als tiefer Sand ist.“ Vorsicht war geboten, damit sie keine Steine lostraten, die auf die „Nachkletternden“ rollen könnten.

„Sohlen werden glühend und die Füße schwellen“

Die Strapazen wurden belohnt. Von den fünf zu erkennenden Kratern sei der erste „eine tiefe grauenvolle Höhle, ein Bild der Hölle“ gewesen. Sie standen auf einem Boden mit großen, heißen Steinen und gelber Schwefel, Rauch und Dampf umgaben sie überall. Sie spürten förmlich die Hitze des Vesuvs, die „Sohlen werden glühend und die Füße schwellen.“

Fürstin Luise Quelle: Repro André Farin

Nur die „Beherzten der Gesellschaft“ trauten sich, auf einem schmalen, lockeren Ascherücken zwischen zwei Kratern einen Kreis auf dem Vesuv zu allen Kratern zu machen. Andere hatten das Gefühl, sie müssten wegen des Schwefeldampfes ersticken. Sie konnten aber bald aufatmen, denn aufkommender Wind trieb den Dampf abwärts.

„Das Meer, Neapel und die kleinen Städte glaubt man nahe unter sich zu haben und die ganze herrliche Gegend breitet sich wie eine Landkarte aus“, schwärmte das Paar. Sie beschäftigten sich mit der Geschichte von Pompeji, das 79 u. Z. vom Ascheregen des Vesuvs verschüttet worden war. Sie beobachteten die Grabungen vor Ort und beschrieben beeindruckt, dass mehrere Straßen von der sie konservierenden Asche befreit worden waren.

Das fürstliche Paar landete Mitte Juli 1811 wieder auf ihrem Schloss in Putbus. Zu ihrer kleinen Gesellschaft gehörten Maltes Bruder Carl und Gustav Prinz von Mecklenburg, die mit ihnen gut zehn Monate gemeinsam von Deutschland aus durch Italien reisten.

Von André Farin