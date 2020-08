Grimmen

Am Montagnachmittag um 14.40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Berthold-Brecht-Straße/ Erich-Weinert-Straße zu einem schweren Unfall. Eine 38 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah beim Abbiegen eine 84-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde in das Krankenhaus in Bartmannshagen gebracht.

Von Carolin Riemer