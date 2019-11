Am Dienstag wurde eine Fußgängerin in Franzburg beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst. Die Frau stürzte. In der Annahme, sich nicht schwer verletzt zu haben, ließ sie den Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Später musste sie doch in der Notaufnahme behandelt werden. Sie verständigte daraufhin auch die Polizei. Diese sucht nun nach dem Pkw-Fahrer.