Grimmen

644 Karten wurden für die Schlagerparty am Sonnabend um 16 Uhr im Kulturhaustreff „ Europas“ verkauft. Damit ist die Veranstaltung restlos ausverkauft. Nur mit Glück sind am Sonnabend noch einige Karten von Besuchern erhältlich, die aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen können. Für alle, die in diesem Jahr nicht schnell genug waren, haben die Mitarbeiter aus dem Kulturhaus einen Rat: Einfach schon jetzt Karten für die nächste Schlagerparty am 26. September 2020 reservieren.

Am Sonnabend präsentiert das „Deutsche Musik Fernsehen“ die große Schlager-Hitparade. In diesem Jahr stehen G.G Anderson, Ireen Sheer, Sandro, Patrick Lindner und Michael Hirte auf der Bühne. Moderator Sascha Heyna führt durch den Nachmittag.

Von Carolin Riemer