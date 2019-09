Grimmen

Wenn Kakteen ihre Besitzer mit zahlreichen Blüten überraschen, faustgroße Feigen am Baum wachsen, Sonnenblumen scheinbar den Himmel küssen und das ein oder andere Gemüse ein Lächeln in Gärtners Gesicht zaubert: Dann hat sich nicht nur die Schufterei in den Beeten gelohnt, sondern zeugt auch von den „grünen Daumen“, die zahlreiche Hobbygärtnerinnen und Gärtner in Grimmen und Umgebung haben.

Verliebtes Dreiergespann

Und so steigt auch die Zahl der Olympioniken bei der diesjährigen Gartenolympiade der Grimmener OZ stetig an. Familie Block aus Neuendorf bringt sich mit einem ganz besonderen Möhrenexemplar in der Kategorie „Kurioses“ ein. Stolz hält die siebenjährige Tochter Hermine die drei verliebten, eng umschlungenen, Karotten in die Kamera. „Leider sind die Möhren gleich verzehrt worden, sodass nur das Beweisfoto übrig bleibt“, schreibt Papa Sven Block per E-Mail.

Faustgroße Naschereien

Wally Jacke (73) aus Grimmen erntete in diesem Jahr besonders große Feigen bei ihrer Tochter. 81 Gramm brachte die schwerste Frucht auf die Wage. Quelle: privat

Diese Feigen müssen in der OZ-Gartenolympiade aufgenommen werden, davon ist Wally Jacke (73) aus Grimmen überzeugt. Faustgroß, die größte Frucht immerhin 81 Gramm schwer, sind die süßen Naschereien. „Sie sind vom Baum meiner Tochter“, erzählt die 73-Jährige. Vor circa sieben Jahren habe diese den Baum gepflanzt. Erst drei Jahre später trug er auch erste Früchte. „In diesem Jahr sind aber besonders viele dran“, erzählt Wally Jacke.

Um so bedauerlicher sei es, dass nicht alle Früchte reif werden. „Weil es jetzt einfach zu kalt wird“, erklärt sie. Und so würden die Feigen, die sich zum Lagern nicht eignen, zum Marmelade kochen nicht reichen. „Aber als süße Nascherei zwischendurch mögen wir alle sie gern“, sagt die Grimmenerin.

Kaktus gleicht einem Blütenmeer

Einst rettete Uwe Kliemann einen kleinen Kaktus von einem Komposthaufen. Mit 17 Blüten bedankte sich die stachlige Pflanze in diesem Jahr dafür. Quelle: privat

Rund 20 Jahre ist es her, dass Uwe Kliemann einen kleinen Kaktus auf einem Komposthaufen liegen sah. Er tat ihm leid, nahm in mit. Die stachlige Pflanze, inzwischen gar nicht mehr so klein, dankt es dem 62-Jährigen nun einem wahren Blütenmeer. „17 Blüten hatte er. Alle haben sich auf einmal gezeigt“, schwärmt er.

Uwe Kliemann verrät gern, sein Erfolgsgeheimnis. „Der Kaktus überwintert in der Garage, wo es frostfrei ist, er aber auch nicht im Dunkeln steht. Gegossen wird er ab Oktober schon nicht mehr“, erzählt er. Den ersten Schluck Wasser bekomme die Pflanze dann erst wieder im Februar. „Und wenn es im Frühjahr frostfrei ist, stelle ich ihn auf die überdachte Terrasse“, berichtet er.

Sonnenblumen als Himmelsstürmer

4,35 Meter hoch ist die Sonnenblume in Hoffmanns Garten in Kreutzmannshagen. Quelle: privat

Während sich Kliemann über die lieblich duftenden Kaktusblüten freut, ist bei den Sonnenblumenanbauern ein beinahe erbitterter Kampf um das höchste Gewächs entbrannt.

Am Sonntag meldete sich Elke Hoffmann aus Kreutzmannshagen per E-Mail bei der Grimmener OZ-Redaktion. 4,35 Meter misst die Sonnenblume, die inmitten eines Gemüsebeetes steht. Damit stellen Hoffmanns einen neuen Sonnenblumenrekord auf. „Es war schwierig, sie richtig zu vermessen. Mithilfe einer Dachlatte ist es uns schließlich ganz gut gelungen“, berichtet sie in der E-Mail. Im Gemüsebeet habe sich die Sonnenblume allein ausgesät. „Ich habe sie dort stehen lassen“, schreibt sie.

Nur einen Tag später wird der Rekord schon wieder geknackt. Renate Engel aus Grimmen meldet sich per Telefon: Ihre Sonnenblume, Mitte August 4,15 Meter hoch, ist inzwischen auf 4,50 Meter herangewachsen.

