Grimmen

Am Wochenende öffnen im ganzen Land 124 Gärtner die Pforten ihrer grünen Oasen. Auch in der Region beteiligen sich Gartenbesitzer, beispielsweise der Garten von Familie Alther in Vorland. Rena und Uwe Alther sind seit vielen Jahren mit dabei und präsentieren ihren vier Hektar großen Vorgarten und die etwa 17 Hektar große parkähnliche Anlage.

Die etwa vier Kilometer Wanderweg rund um die Teichanlagen des „Altherschen Hofes“ sind ein wahrer Ruhepol. Der Althersche Hof ist bereits seit 1911 im Familienbesitz der Familie. Sie setzten sich ebenso für die Erhaltung und Zucht der in Vorpommern beheimateten Pommernente ein. Diese und weitere Geflügelarten und -rassen sind am Wochenende zwischen 10 und 18 Uhr zu besichtigen.

Auch die Gärten von Peter-Paul Kluit und Volker Busse in Deyelsdorf, Ortsteil Bassendorf, und der Landschaftspark von Dr. Julius und Günter Budde in Falkenhagen sind mit dabei.

OZ