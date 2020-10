Grimmen

Nein, es war nicht die „Weihnachtsgans Auguste“, die am Donnerstagvormittag zu Gast im Seniorendomizil „Kursana“ war, sondern Berta. Mit Spannung erwarteten die Bewohner den Gast aus Niedersachsen im Innenhof. Konkret war es Helga Mestemacher, die aus Bad Essen angereist war und die gefiederte Dame Berta aus Barth abgeholt hatte.

„Ich hatte immer Kontakt zu einem Filmemacher, der oft etwas mit Tieren machte und dachte mir, eigentlich kannst Du so etwas auch machen“, erzählt Helga Mestemacher. Gesagt getan. Und so nahm sie das kleine Gössel, als es zwei Tage alt war unter ihre Fittiche. Inzwischen ist die Dame ein Jahr und vier Monate alt und geht auf Reisen, um Menschen die Tierwelt näher zu bringen.

Berta genoss die Aufmerksamkeit

Wohnen tut die Gans in Barth und hat sich mittlerweile an das mitfahren im Auto gewöhnt. Sie sorgte auch in Grimmen für große Freude. Über Gänse gibt es so viel zu berichten, denn sie sind in vielen Bereichen des Lebens nützlich: Das Federvieh gilt als leckerer Braten, es liefert Federn für Betten, wird gezüchtet und gejagt. Die Senioren erfuhren, dass die Gans aber auch eng mit der Familie verbunden ist. „Ich bin sozusagen ihre Mama“, erzählte die Niedersächsin und meinte, dass „Berta es besonders mag, wenn es regnet und sie richtig toben kann“. Schwimmen hingegen sei nicht so ihr Fall. Sie liebt Körner und Kohlrabi-Blätter. „Berta braucht viele Streicheleinheiten“, sagte Helga Mestemacher, während sie großformatige Bilder aus dem Leben der Gans zeigte.

Gänseeier hatte sie ebenfalls mitgebracht – aber auch die von Hühnern und Wachteln, denn auch dieses Federvieh gehören zu ihrer Familie. Während der 30 Minuten, in denen die Senioren gespannt zuhörten, saß Berta zwischen den Senioren, als wenn sie auch gespannt zuhören würde. Bei vielen Bewohnern wurden Erinnerungen an ihr eigenes zu Hause wach, denn auch dort war oft Geflügel zu Hause. Nach dem unterhaltsamen Vortrag wird sich am 7. oder 8. Oktober ein Pferd im „Kursana“ vorstellen.

Von Walter Scholz