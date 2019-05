Reinkenhagen

Torben Buttny ist aufgeregt: Gleich nach der offiziellen Eröffnung des Familienfestes durch Bürgermeister Helmut Krüger moderiert er gemeinsam mit seinem Mitschüler Piet Kortus vor hunderten Gästen den Auftritt der Keyboardgruppe der Regionalen Schule Reinberg. Dabei ist Torben kaum älter als die Gemeinde, die am Reinkenhagener Sportplatz gefeiert wird: Sundhagen wird zehn Jahre jung. Torben und Piet besuchen die 5. Klasse und meistern die Moderation ebenso wie ihre Mitschüler die Auftritte, souverän.

Sundhagen: Mehr als ein Dorf „Mehr als ein Dorf“ steht im Logo von Sundhagen. Zur Großgemeinde gehören 35 Ortsteile. Gegründet wurde Sundhagen am 7. Juni 2009 aus sieben Gemeinden. Drei Namen –Sundkamp, Sundkirchen und Sundhagen – waren als Namen in der engeren Wahl. 159,34 Quadratkilometer ist Sundhagen groß. 5135 Einwohner zählt die Gemeinde 153 Kilometer Gemeindestraßen kommen in der Kommune zusammen.

Dafür, dass alles so gut klappt, haben die Regionalschüler gesorgt. Jeden Tag der vergangenen Woche haben sie mindestens eine Stunde lang geübt, auch direkt vor dem Auftritt noch einmal, erzählt Torben. „Jetzt will ich sehen, ob ich noch hierbleiben kann“, plant der Schüler, der in Falkenhagen zu Hause ist, einem von 35 Ortsteilen der Großgemeinde. Seine Freunde seien auch beim Fest und gemeinsam wollen sie erkunden, was los ist.

Jede Menge ist los, ist schon beim ersten Rundgang klar. Auf dem Sportplatz kicken die Reinkenhagener gegen die Kirchdorfer – die Gäste haben allerdings den eindeutig besseren Tag und gewinnen 7:2. An den Seiten flankieren Vereine mit ihren Angeboten und vielen Informationen die Sportler. Emma und Greta malen und basteln am Stand der Fitnessgruppe der SG Reinkenhagen. „Das Fest ist toll“, sind sich beide Mädchen einig. „Und es ist schön, hier zu wohnen“, sagt Emma. Noch schöner wäre es, wenn die Spielplätze fertig wären, meint eine junge Frau. An dem in Reinkenhagen sei angefangen worden, etwas zu tun, aber es gehe nicht weiter. Es wäre gut, wenn mehr für Kinder da wäre. „Aber das Fest ist doch ein guter Anfang. Es toll, dass so viele zusammenwirken“, sagt Ines Harz von der Fitnessgruppe.

Zur Galerie Die Gemeinde Sundhagen ist zehn Jahre jung. Grund bei einem Festakt in Brandshagen mit Gästen an die Anfänge zu erinnern, Engagierte auszuzeichnen und in die Zukunft zu blicken. Gefeiert wurde das Jubiläum aber von der gesamten Gemeinde: beim Familienfest in Reinkenhagen und abends beim Tanz.

Wenige Meter weiter gibt es noch mehr Angebote für Kinder, aber auch für Erwachsene. Der Imkerverein Miltzow- Horst bietet alles rund um die Bienen an, inklusive leckerem Bienenstich – und jede Menge Informationen über die nützlichen Insekten. Doch die Imker um Vereinschefin Elke Sadewasser feiern nicht nur ihre Gemeinde, sondern gemeinsam mit den Gästen auch sich selbst: Immerhin gibt es den Miltzower Imkerverein seit 130 Jahren.

Elke Sadewasser am Stand des Imkervereins Miltzow-Horst, der gleichzeitig sein 130-jähriges Bestehen des Imkervereins Miltzow feierte. Quelle: Almut Jaekel

Begeistert verfolgen die Zuschauer auch die Technikvorführungen der Kameraden der Freilwilligen Feuerwehr Sundhagen, die beispielsweise eine Menschenrettung aus einem Unfallauto demonstrieren. Der Chamäleon-Verein, der in Bremerhagen das Schullandheim mit neuen Angebote wieder aufbaut, die Volkssolidarität, die unter anderem Kaffee und Kuchen kredenzt, der Reinkenhäger Carnevals Club, dessen kleine Funken ihr Können zeigen – abends beim Tanz in der Sporthalle sind die großen an der Reihe – sie alle sorgen dafür, dass es nicht nur eine Geburtstagsfeier für, sonder auch von den Einwohnern ist.

Engagierte Sundhagener ausgezeichnet Folgende Einwohner wurden für ihr Engagement von der Gemeindevertretung ausgezeichnet: Manuel Steinweller als Trainer der D-Jugend der SG Reinkenhagen. Daniel Husen, Jugendsportwart in der SG Reinkenhagen. Elvira Perschke, Geschäftsführerin des Vereins „ Kita Wirbelwind“, der vier Kindereinrichtungen betreibt. Pastor Fred Burmeister, dessen 33-jährige Dienstzeit in der Gemeinde in diesem Jahr endet. Jörg Henkelmann, aktiv im Reinkenhäger Carnevals Club, als Schöffe und sachkundiger Einwohner. Erika Kadow leitet seit acht Jahren die Linedancegruppe des Kultur- und Sportvereins Brandshagen. Hajo Hahn, Gemeindevertreter, Amtsvorsteher und erster Bürgermeister Sundhagens. Die Umspannwerk Miltzow-Mannhagen GbR für das Engagement in der Gemeinde.

13 Kinder der Brandshagener Linedancer zeigen ihr Können ebenfalls am Nachmittag. Auch hier sind die Großen am Abend mit von der Partie. „Wir trainieren jeden Freitagnachmittag ab 14 Uhr“, erzählt deren Leiterin Erika Kadow. Sie selbst lebe seit 44 Jahren in Brandshagen und gern in Sundhagen. Nach dem Auftritt ihrer Schützlinge will sie sich mit ehemaligen Kolleginnen treffen, sie war Erzieherin, und über alte Zeiten plauschen, plant Erika Kadow. Auch wenn sie bis jetzt keine Zeit hatte, sich umzuschauen, für sie steht fest: „Das Fest ist toll, richtig schön gemacht.“

Almut Jaekel