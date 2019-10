Giganten aus Grimmener Gärten setzen Schlusspunkt

Grimmen

Ein gigantischer Kohlrabi, überdimensionierte Rote Bete und riesige Quitten sichern sich als letzte Teilnehmer einen Platz im Starterfeld der diesjährigen Gartenolympiade der Grimmener OZ-Redaktion.

Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leser. Wem sollen wir die Kronen des Gärtnerwettstreits 2019 aufsetzen? Stimmen Sie ab bis Freitag (11. Oktober, 10 Uhr) und wählen Sie die Gewinner der drei Kategorien „Schwere Früchte und schweres Gemüse“, „Kuriose Ernteerträge“ und „Blumen-Giganten, Blütenmeere und Exoten“.

Hans-Günther Fiedler bricht eigenen Rekord

6200 Gramm – so schwer ist der Kohlrabi gewesen, den der Grimmener Hans-Günther Fiedler im vergangenen Jahr für die Gartenolympiade angemeldet hat. In diesem Jahr übertrumpft er seinen eigenen Rekord. Noch einmal knapp 1000 Gramm schwerer ist der Koloss, den er jetzt geerntet hat. 7170 Gramm bringt der Gigant auf die Waage.

Gigant: So heißt auch die Sorte des Gemüses, das jetzt zum Herbst geerntet wird. Die Pflanzen zieht er seit einigen Jahren selbst. „Im Frühjahr sah es noch gar nicht nach einer guten Kohlrabi-Ernte aus. Die ersten Pflanzen haben sich die Schnecken schmecken lassen“, erzählt Fiedler. Für alle Pflanzen hat dann der Hunger der Kriechtiere wohl nicht gereicht und Hans-Günther Fiedler hat doch noch auf eine gute Ernte blicken können.

Trotz der Größe, so erzählt der Senior, werden die Kohlrabis nicht holzig. Und so haben Fiedlers und deren Familienangehörige jede Menge zu verspeisen. In Scheiben geschnitten und gebraten, im Eintopf oder einfach nur zum Wegnaschen: Hans-Günther Fiedler aus Grimmen mag Kohlrabis auf vielfältige Art. „Die Kinder fragen aber meist, wann es den leckeren Eintopf, den meine Frau immer mit Hackfleisch kocht, wieder gibt“, erzählt er.

Siegfried Lange wartet mit Rote-Bete-Riesen auf

„Solche Großen hat keiner“, ist Siegfried Lange überzeugt. Der 81-Jährige aus Klein Lehmhagen zeigt auf drei Rüben – Rote Bete. Gleich drei riesige Exemplare hat er im Korb liegen. Jedes bringt etwas mehr als ein Kilogramm auf die Waage.

„Dabei habe ich die Reihen nicht mal verzogen. Sonst wären sie wohl noch größer geworden“, mutmaßt der Senior, der ursprünglich aus Cottbus stammt. Daher auch seine Vorliebe für sauer eingelegtes Gemüse. „Spreewaldgurken, Rote Bete – so etwas wurde bei uns viel gegessen“, erzählt er.

Die Arbeit hat Siegfried Lange vor vielen Jahren nach Klein Lehmhagen geführt, die Liebe hat ihn dort gehalten. „Ich habe meine Johanna gesehen und mich sofort verliebt. Seit 1961 sind wir verheiratet“, erzählt er. Und so lange baut er eben in seiner neuen Heimat auch Rote Bete an. Eine gute Ernte dieses Gemüses hierzulande einzufahren, sei gar nicht so einfach. Vor allem nicht in den vergangenen beiden Jahren. „Weil Rote Bete viel Wasser braucht“, begründet er.

Aber dank reichlich Gießens können Langes nun auch reichlich Rote Bete einlegen. „Die Rüben werden gekocht, gepellt, geraspelt und in Essigwasser mit Kümmel und Zucker eingelegt“, erzählt der Senior aus Klein Lehmhagen.

Zu süßem Brotaufstrich oder Most werden dagegen bei Langes die Birnenquitten verarbeitet. In diesem Jahr trage der Baum allerdings nicht sehr viele Früchte. Dafür sind die wenigen umso größer. Wenigstens einmal Frost müssen sie abbekommen, bevor sie verarbeitet werden. „Die Jahre zuvor haben wir sie zur Mosterei nach Elmenhorst gebracht, aber dafür sind es zu wenige in diesem Jahr“, erzählt Lange. Und auch zum Marmeladekochen lohne der Ertrag nicht. Und so würden die wenigen Früchte lediglich als Duftspender verwendet werden. Denn hübsch dekoriert in einer Schale in der Wohnung, verströmen sie ihr herrliches Aroma.

Von Anja Krüger