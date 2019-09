Grimmenerin hat ein Herz aus Gurken

Grimmen

„Schauen Sie mal, sieht das nicht aus, wie ein menschliches Herz?“, fragt Heidemarie Schaller und zeigt ihre Gurken, die offensichtlich aus zwei zusammengewachsenen Exemplaren besteht. Mit diesem Exemplar und einer riesigen Tomate nimmt sie an der diesjährigen Gartenolympiade der Grimmener OZ teil. In die Riege der Olympioniken reihen sich eine Melone, eine Loriot-Kartoffel, Wiener Wein sowie ein kolossaler Boskop ein.

Tomatenpflanze erregte ihr Mitleid

Immerhin 980 Gramm wiegt die Tomate, die in der Disziplin „Schweres Gemüse und schwere Früchte“ wohl zu den Favoriten gehören dürfte. Heidemarie Schaller nimmt an, dass es sich um eine Ananastomate handelt. „Ich habe im vergangenen Jahr eine Pflanze im EGN-Baumarkt hier in Grimmen gekauft. Sie war eine der Letzten und sie sah schon nicht mehr so gut aus“, erzählt sie. Begeistert seien sie und ihr Mann dann aber von den Tomaten gewesen.

„Sie schmecken fruchtig und haben wenig Gallert und Samen“, erzählt sie. Ein paar Samen habe sie dann genommen, um auch in diesem Jahr wieder dieses wohlschmeckende Gemüse genießen zu können. „Viele Früchte tragen die Pflanzen nicht. Auch nicht allzu groß sind sie“, sagt sie. Bis auf dieses eine Exemplar eben.

Bei Schallers stehen die Tomatenpflanzen draußen an einem geschützten Platz. Die Einlegegurken-Pflanzen dagegen, die hat sie im Gewächshaus – hochgebunden an Stäben. In Polen habe sie die Samen gekauft. Sorte unbekannt. „Die Verkäuferin hat etwas dazu gesagt, aber so recht verstehen konnte ich sie nicht“, erzählt die Grimmenerin und lacht. Zum Einlegen würde sie die Gürkchen aber nicht nehmen. „Die Arbeit mache ich mir nicht mehr. Wir naschen sie so nebenbei weg“, erzählt sie.

Loriot lässt grüßen

Diese Kartoffel brachte sogar einen erfahrenen und pensionierten Landwirt zum Staunen: Als Heinz Baase aus Vorland in der Erde nach seiner Kartoffel-Ernte buddelte, guckte ihn plötzlich ein Kartoffelkopf an, der erstaunliche Ähnlichkeit mit einer Zeichentrickfigur aus Loriots Feder aufweist. Den Rentner brachte seine Ernte jedenfalls zum Lachen. So sehr, dass er die 1100 Gramm schwere Kartoffel nicht verarbeiten, sondern aufbewahren möchte. „Das ist eine alte Sorte, die wir schon seit vielen Jahren anbauen. Aber so ein Exemplar haben wir in noch keinem Jahr geerntet“, sagt Heinz Baase.

Melonen-Experiment erfolgreich abgeschlossen

Etwas Erfrischenderes als ein Stück Wassermelone gibt es im Sommer wohl kaum. Familie Butzer aus Poggendorf zumindest liebt dieses süße, sehr wasserhaltige Obst. Also warum nicht selbst mal den Anbau wagen, dachte sich Mutti Kathrin Butzer. Regelmäßig schauten auch ihre Kinder Johanna und Hermann Klar nach dem Wachstumsfortschritt.

Das Experiment ist geglückt. „Johanna und Hermann haben die erste Melone geerntet“, berichtet Kathrin Butzer in ihrer E-Mail an die Grimmener OZ-Redaktion. Fast 5 Kilogramm schwer sei die große grüne Kugel. „Wie süß und lecker sie sein wird, werden wir gemeinsam kosten“, schreibt sie.

Boskop so groß wie Babykopf

„Boah, is’ der riesig“, der achtjährige Jim bringt es auf den Punkt. Dieser Apfel ist wahrlich ein kolossales Exemplar – 448 Gramm schwer, ein Umfang von 33,5 Zentimetern. Ein Boskop vom Nachbarn. Ein Blick über den Gartenzaun zeigt: Dieser riesige Apfel ist kein Einzelgänger. Nicht sehr viele Früchte hängen am Baum. Dafür haben sie alle beinahe die Größe eines Babykopfes.

Wiener Wein aus Bretwisch

Bei einem Wiener Winzer hat Herbert Peters (88) aus Bretwisch seinen Weinstock vor circa fünf Jahren gekauft. An den Namen der Sorte kann er sich leider nicht mehr erinnern. Seit drei Jahren aber hängt der Weinstock pickepacke voll mit herrlich süßen Trauben. 14 Tage etwa bauchen sie noch, um zu reifen. Dann, so wünscht es sich der Senior, soll die Frau seines Enkels erstmals Wein ansetzen.

