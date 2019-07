Vorland

69 Zentimeter lang, 1182 Gramm schwer - ein solcher Gurkengigant hat Olympioniken-Potenzial. „Deshalb bin ich hier“, sagt Marianne Schuparis (79) aus Vorland und zeigt das Prachtexemplar an Salatgurke aus ihrem Gewächshaus, mit dem sie an der diesjährigen Gartenolympiade der Grimmener OZ-Redaktion teilnimmt.

Die 79-Jährige ist passionierte Hobbygärtnerin. „Ansonsten kann man auf dem Dorf ja auch kaum etwas machen“, sagt die 79-Jährige. Bewegung, überhaupt etwas tun, sei ihr enorm wichtig - für Körper und Geist. Deshalb versorgt sie sich und ihre Familie gern mit frischem Gemüse wie beispielsweise Kartoffeln, Möhren, Erbsen, Bohnen und eben auch Gurken aus eigenem Anbau. Aber auch Obst wird bei ihr mit großer Begeisterung verarbeitet.

Bedenken ihrer Kinder wegen der teils schweren Gartenarbeit beziehungsweises des Aufwandes bei der Verarbeitung überhört Marianne Schuparis gern. „Sie fragen mich oft: ‚Warum tust du dir das denn noch an?'Aber wenn ich frage, ob jemand ein Glas selbst gemachte Marmelade haben möchte, sagt niemand ‚Nein’“, erzählt sie und lacht.

In Sachen Gurkenanbau im Gewächshaus zumindest betreibe sie auch gar nicht so viel Aufwand, erzählt sie. „Alle zwei Jahre tausche ich die Erde aus - spatentief, mehr nicht“, erzählt sie. Wert legt sie allerdings auf die Qualität der Pflanzen. „Die hole ich immer bei Toralf Schütte hier in Grimmen. Der hat immer sehr gute Pflanzen“, meint sie. Ihr Ernteertrag scheint ihr Recht zu geben. „Eine große Gurke habe ich noch zu hängen, die könnte diese sogar noch überbieten“, meint sie. „Wenn es tatsächlich so ist, dann komme ich wieder“, fügt sie hinzu.

Anja Krüger