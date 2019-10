Grimmener Gärtnerwettstreit: Das sind die Sieger

Grimmen

Die Gartenolympiade 2019 der Grimmener OZ-Redaktion ist Geschichte. Die Sieger stehen fest. Ein Kohlrabi-Koloss, eine Riesensonnenblume und ein Kartoffel-Schwergewichtsboxer haben das Rennen gemacht.

Sie, liebe Leser, haben sie zu den diesjährigen Champions gewählt. Wir gratulieren Hans-Günther Fiedler aus Grimmen, Luis Vierk aus Quitzin und Dieter Gruel aus Gerdeswalde.

Unangefochten: Kohlrabi-Koloss rollt auf der Zielgeraden das Feld von hinten auf

Am letzten Tag des diesjährigen Gärtnerwettstreits meldet Hans-Günther Fiedler aus Grimmen seinen riesigen Kohlrabi für den Wettbewerb an. Sage und schreibe 7170 Gramm hat der Gigant, so auch der Name der Sorte, auf die Waage gebracht. Und damit sicherte er sich unangefochten den ersten Platz – mit 64,9 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Hans-Günther Fiedler ist mit seinen gigantischen Kohlrabis beinahe jedes Jahr bei der Gartenolympiade vertreten. Aber nur einmal ist ein Exemplar auch schwerer gewesen als in diesem Jahr. Vor vier Jahren, um genau zu sein. 7,8 Kilogramm hat die Waage da angezeigt.

Trotz der Größe, so erzählt der Senior, werden die Kohlrabis nicht holzig. Und so haben Fiedlers und deren Familienangehörige jede Menge zu verspeisen. In Scheiben geschnitten und gebraten, im Eintopf oder einfach nur zum Wegnaschen: Hans-Günther Fiedler aus Grimmen mag Kohlrabis auf vielfältige Art. „Die Kinder fragen aber meist, wann es den leckeren Eintopf, den meine Frau immer mit Hackfleisch kocht, wieder gibt“, erzählt er.

Schwergewichtsboxer mischt Gartenolympiade auf und siegt

Luis Vierk aus Quitzin freut sich über die monströse Kartoffel, die er zusammen mit seinem Opa aus der Erde gezogen hat. Quelle: Flemming Goldbecher

Ein leicht pummeliger Mann mit zu beiden Seiten ausgestreckten Fäusten: Diese Kartoffel, die Luis Vierk aus Quitzin und sein Großvater ausgebuddelt haben, ist der Sieger der Gartenolympiade-Kategorie „Kuriose Ernteerträge“. Mitgemischt hat das Gemüse nicht nur bei den Kuriositäten, sondern auch bei den Schwergewichten.

Denn sagenhafte 1367 Gramm hat die Kartoffel der Sorte Satina auf die Waage gebracht. Fairerweise muss allerdings erwähnt werden, dass es sich bei dem Exemplar genau genommen um mehrere Erdäpfel handelt, die zusammengewachsen sind.

Fast wäre es aber gar nicht zu der Teilnahme am diesjährigen Wettstreit der Gärtner gekommen. Luis hat seinen Opa erst überreden müssen. „Ich fand sie so kurios, dass ich sie unbedingt in die Zeitung bringen wollte“, erzählt der Regionalschüler, als er das Exemplar Anfang September in der Redaktion zeigt. Kuriose Kartoffeln sind für den Schüler und seinen Opa nämlich keine Seltenheit. Auch eine Kartoffel-Ente hat sich den beiden bei der diesjährigen Ernte gezeigt.

Himmelsstürmer-Sonnenblume überragt alle

4,55 Meter hoch: Dieter Gruels Sonnenblume überragt alle. Quelle: Anja Krüger

Es ist ein beinahe verbitterter Kampf um die höchste Sonnenblume gewesen. Wie die Jahre zuvor auch, hat es zahlreiche Meldungen dieser prachtvollen Pflanzen gegeben. Letztlich präsentiert Dieter Gruel aus Gerdeswalde mit seinem 4,55 Meter hohen Himmelsstürmer die höchste ihrer Art. Und diese hat auch in der Gunst der OZ-Leser bei der Abstimmung ganz oben gestanden. Sie hat in der Kategorie „Blumen-Giganten, Blütenmeere und Exoten“ sogar Wiener Wein und eine Madagaskar-Palme ausgestochen.

Sehr imposant ist aber nicht nur die Höhe der Sonnenblume, sondern auch, was sich Dieter Gruel hat einfallen lassen, um das riesige Exemplar zu messen – ohne sie zu „fällen“ oder waghalsige Kletteraktionen zu starten. Aber an Einfallsreichtum mangelt es dem 80-Jährigen zum Glück überhaupt nicht. Eine spezielle Holzkonstruktion, die mit dem blühenden Sonnenanbeter mitgewachsen ist, hat ihm beim Messen geholfen. Sie erinnert ein wenig an einen Galgen. Aber auf den Boden gelegt, kann Gruel mit dem langen Maßband hervorragend die Höhe der blühenden Sonnenanbeterin ermitteln.

Sonnenblume schlägt Melone 64,9 Prozent der abgegebenen Stimmen heimste der Grimmener Hans-Günther Fiedler in der Gartenolympiade-Kategorie „Schwere Früchte und schweres Gemüse“ ein. Den ersten Platz konnte ihm damit niemand streitig machen. Den zweiten Platz in der Kategorie sicherte sich der Zarrendorfer Horst Ruh mit seiner kanadischen Tomate. Bei den Kuriositäten aus den Gärten der Region, Sieger ist Luis Vierk aus Quitzin, teilen sich zwei Gärtner den zweiten Platz – Heinz Baase aus Vorland mit seiner Loriot-Kartoffel und Hermine Bock mit einem verliebten Möhren-Pärchen. Dieter Gruels Sonnenblume überragt alle– auch in der Wertung der Kategorie „Blumen-Giganten, Blütenmeere und Exoten“. Den zweiten Platz sicherten sich Johanna und Hermann Klar aus Poggendorf, die mit ihrer Mutti Kathrin Butz Melonen anbauten und damit tatsächlich Erfolg hatten.

Alle Gewinner und Zweitplatzierten können sich ihre Preise ab dem 21. Oktober im OZ-Verlagshaus in Grimmen ( Bahnhofstraße 11) abholen.

Von Anja Krüger