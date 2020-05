Gastronomie: Hier kann in und um Grimmen ab Sonnabend wieder geschlemmt werden

Grimmen

Am Sonnabend dürfen auch in Grimmen und den umliegenden Gemeinden die Restaurants wieder Gäste empfangen. Doch für Gastronomen und Speisende gelten völlig neue Verhaltensvorschriften.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit den Gaststättenbetreibern der Region. Was müssen Sie bei einem Besuch in Ihrem Lieblingsrestaurant beachten und wo bekommt man in den nächsten Tagen überhaupt noch einen Tisch?

Das sind die grundsätzlichen Regeln für die Gastronomie in MV

Ab Sonnabend dürfen Gaststätten in der Zeit von 6 bis 21 Uhr Speisende in ihrer Lokalität empfangen. Pro Tisch sind maximal sechs Erwachsene erlaubt. Möglich ist hierbei die Familienkonstellation, aber zum Beispiel auch drei befreundete Paare. Zwischen den Tischen müssen die Gastronomen einen Mindestabstand von 1,5 Meter herstellen.

Das Personal in den Restaurants muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Gäste müssen es nicht. Es besteht zwar keine vorgeschriebene Reservierungspflicht, aber die dringende Empfehlung, mit Namen und Anschrift zu reservieren. Jedoch muss mindestens ein Gast einer Besuchergruppe Namen, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlassen. So sollen Infektionen besser nachverfolgt und Betroffene informiert werden können.

Büfetts sind nicht erlaubt. Gemeinsam nutzbare Salz- und Pfefferstreuer stehen nicht auf dem Tisch. Jedes Unternehmen muss einen Pandemieplan haben, in dem Regeln und Maßnahmen festgelegt sind.

Griechisches Restaurant „ Kreta “ in Grimmen

„Endlich kehrt wieder ein bisschen Leben in unser griechisches Restaurant ‚ Kreta‘ ein“, ist Chef Vasileios Koultoukis erleichtert. Seitdem bekannt ist, dass es am Sonnabend wieder losgeht, steht das Telefon beim Griechen nicht still. „Ich war so glücklich, habe sofort angefangen das Restaurant auf den Start vorzubereiten“, beschreibt er.

Dies bedeutete unter anderem viele Tische aus der Lokalität zu schaffen, Pfeffer und Salz als Einwegprodukte zu bestellen und das Team auf die vorgeschriebenen Regelungen vorzubereiten. „Am Wochenende ist unser Restaurant in den Abendstunden bereits ausgebucht“, freut sich Vasileios Koultoukis. Geöffnet hat das Restaurant in der Trebelstadt ab Sonnabend von 11.30 bis 14 Uhr und von 16 bis 21 Uhr.

„Fährmann’s Hus“ in Stahlbrode

Auch im „Fährmann’s Hus“ in Stahlbrode sind die ersten Reservierungen eingegangen. Das Restaurant mit Blick aufs Wasser öffnet seine Gaststätte ab Sonnabend wieder. Vorläufig können Gäste in der Zeit von 11.30 bis 20 Uhr in der gastronomischen Einrichtung speisen. Wie Geschäftsführer Steffen Samland erklärt, muss auch in Stahlbrode zuvor ein Tisch reserviert werden. „Wir haben für das Wochenende noch Kapazitäten und freuen uns sehr, endlich wieder Gäste in unserem Hause begrüßen zu können“, sagt er.

Steffen Samland ist seit August 2018 Geschäftsführer des „Fährmann’s Hus“ in Stahlbrode. Am Sonnabend geht es auch dort endlich wieder los. Quelle: Archiv / Anja Krüger

„Schnitzelstube“ in Grimmen

Mit den gewohnten Öffnungszeiten geht es bei Beate Ambrosi am Wochenende in ihrer „Schnitzelstube“ wieder los. Die Gaststätte hat dann von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr geöffnet. „Nach dem Ruhetag am Montag wird es dann bei uns zu einigen Veränderungen kommen“, sagt sie.

Am Donnerstag und Freitag ist das Restaurant zu den eben angesprochenen Zeiten geöffnet. An den anderen Tagen läuft der Betrieb nur, wenn es Reservierungen gibt. „Ich hoffe natürlich sehr, dass es Reservierungen gibt, aber vorerst haben wir uns für diesen Weg entschieden, um nach den schwierigen Wochen ein wenig Planungssicherheit zu haben“, sagt sie.

Beate Ambrosi bereitet sich in ihrer „Schnitzelstube“ auf den Start am Sonnabend vor. Quelle: Archiv / Anja Krüger

„Zum alten Krug“ in Poggendorf

In Poggendorf geht es am Sonnabend noch nicht los. „So schnell wie alles runtergefahren wurde, kann nun leider nicht wieder alles hochgefahren werden“, beschreibt Anja Köpke. Konkret bedeutet dies: Die Gaststätte „Zum alten Krug“ bleibt vorerst weiter geschlossen. „Wir wollen am 26. Mai wieder starten. In welchem Rahmen und mit welchen Öffnungszeiten wird sich in den nächsten Tagen zeigen“, sagt sie.

Grund für die verspätete Öffnung der Gaststätte sind insbesondere Lieferengpässe. „Wir würden zu Sonnabend nicht alle Zutaten bekommen. In Sachen Fleisch schaffen es die Lieferanten aktuell nicht, den Bedarf zu decken“, erklärt Anja Köpke.

Anja Köpke arbeitet seit 23 Jahren in der Poggendorfer Gaststätte „Zum alten Krug“. Das Restaurant bleibt vorerst noch geschlossen Quelle: Archiv / Carolin Riemer

Landgasthof „Frettwurst“ in Kaschow

Im Landgasthof „Frettwurst“ laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung am Sonnabend auf Hochtouren. „Wir sind mit drei Personen dabei, die Abstandsregelung im Restaurant und auf unserer Terrasse umzusetzen. Dies dauert schon einige Tage“, betont Jörg Rehmer.

In der Gaststätte stehen vorerst nur 13 der 30 Tische zur Verfügung. Auf der Terrasse sind es ebenfalls 13 von ursprünglich 32 Tischen. Am Wochenende öffnet der Landgasthof von 11.30 bis 21 Uhr. In der Woche kann man von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21 Uhr speisen.

Auch in Kaschow ist der Gaststättenbesuch nur mit Reservierung und Angabe der persönlichen Daten möglich. „In der Anfangszeit können wir nicht alle Speisen anbieten, weil wir in einer Startbesetzung arbeiten, die dies nicht ermöglichen würde. Dies betrifft insbesondere den Gaststättenbetrieb in der Woche. Wir bitten hierbei einfach um das Verständnis unserer Gäste und geben unser Bestes“, verspricht Jörg Rehmer.

Chef Jörg Remer im Landgasthof „Frettwurst“. Ab Sonnabend geht es auch in Kaschow wieder los. Quelle: Archiv / Raik Mielke

Von Raik Mielke