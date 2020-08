Stralsund

Das Helios Hanseklinikum in Stralsund ( Landkreis Vorpommern-Rügen) meldet für die Woche vom 27. Juli bis 2. August 17 Geburten. Den Reigen der Geburten eröffnete hier Luca Mielke am 27. Juli um 10.42 Uhr mit einem Gewicht von 3775 Gramm (g) und einer Größe von 50 Zentimetern (cm).

Elternglück in Stralsund , Barth , Sundhagen

Am 27. Juli kam auch Frieda Lindner auf die Welt. Um 13.01 Uhr war die Stralsunderin da, 3305 Gramm (g) schwer und 49 Zentimeter (cm) groß.

Ebenfalls 49 cm maß Ansgar Ericson Guderjan, bei einem Gewicht von 3320 g. Der Junge wurde um 12.51 Uhr geboren. Er wächst in Barth auf.

Erster Schrei am frühen Morgen

Am 29. Juli hieß es in der Stralsunder Klinik um 3.06 Uhr „Hallo Baby“ für Eugen Hink (3955 g und 52 cm). Daheim ist der Junge in Stralsund.

In der Großgemeinde Sundhagen ist Otto Thomas Beyer zuhause. Der Junge erblickte am 29. Juli um 15.53 Uhr in Stralsund das Licht der Welt – mit einem Gewicht von 3930 g und einer Größe von 53 cm.

Kleiner Mark kam kurz nach Mitternacht

Am 2. August wurde um 0.37 Uhr Mark Al Hag (3040 g und 50 cm) im Stralsunder Kreißsaal begrüßt. Der Junge ist in Stralsund zuhause.

Nachträglich meldete das Hanseklinikum die Geburt des kleinen Herrmann. Der Junge aus Stralsund kam am 26. Juli um 18.02 Uhr auf die Welt, 3465 g schwer und 53 cm lang.

Allen frischgebackenen Müttern und Vätern herzlichen Glückwunsch, auch jenen, deren Kinder an dieser Stelle nicht genannt werden sollten.

