Grimmen

Solch eine große Geburtstagsparty hat Vlad wohl zuvor noch nie. Der Grimmener auf Zeit – exakt für zwei Wochen ist er hier – ist derzeit mit Hilfe des Tschernobyl-Vereins Vorpommern zu Gast in der Trebelstadt und feierte am Montag seinen neunten Geburtstag. 1600 Kilometer und 25 Busfahrstunden weit weg von zu Hause verbringt der Junge aus Dobrusch hier seine Ferien, um sein Immunsystem zu stärken. Schon morgens gab es viele Glückwünsche, alle 36 Mädchen und Jungen aus Dobrusch sowie die Betreuer sangen ihm ein Ständchen, und Geschenke gab es natürlich auch. Und während des Tages kamen immer wieder Glückwünsche, denn die Kinder aus Dobrusch bekommen viel Besuch in ihrem Grimmener Domizil – der Friedrich-Wilhelm-Wandergrundschule, wo sie schlafen, essen und auch spielen. Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert ebenfalls ganz herzlich!

Almut Jaekel