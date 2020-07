Griebenow

Auf dem Griebenower Friedhof an der historischen Kapelle soll jetzt ein Gedenkstein aufgestellt werden, der stellvertretend für viele Opfer der Kriegs- und Nachkriegswirren des Zweiten Weltkrieges an eine Familie erinnern soll, die einst im Bisdorfer Weg des Dorfes lebte. „Viele Informationen haben wir über diese Familie nicht. Aber sie soll als Flüchtlingsfamilie hierher gekommen sein und aus Angst vor der Roten Armee freiwillig in den Tod gegangen sein“, sagt Gemeindevertretervorsteher Wotan Drescher, der sich gemeinsam mit Gemeindevertreter Tobias Lembke für dieses Gedenken einsetzt. Die Initiative für diese Aktion war von Einwohnern des Ortes ausgegangen.

Die Gemeinde Süderholz hat sich engagiert und um Geld geworben. 850 Euro sind notwendig, um aus einem Steinkreuz des Friedhofs einen Gedenkstein für die ehemalige Griebenower Familie zu machen. Gesponsert wird das von der Firma KAWO Ing. GmbH aus Groß Lüdershagen, deren Geschäftsführer Wotan Drescher ist.

Kirchengemeinde für Inschrift zuständig

„Wir als Kirchengemeinde werden für die Inschrift auf dem Stein zuständig sein“, erzählt Nicole Kiesewetter vom Förderverein der Groß Bisdorfer Kirchengemeinde. Sie weiß auch, dass solche Schicksale wie das der Griebenower Familie kein Einzelfall zu dieser Zeit war, und findet es deshalb richtig, an Menschen zu erinnern, die in den Kriegswirren ihr Leben gelassen haben.

Derzeit ist das Steinkreuz auf dem Friedhof der Griebenower Kapelle zu finden, allerdings fehlt noch die aktuelle Inschrift.

Von Almut Jaekel