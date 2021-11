Geflügelpest: Diese Auswirkungen hat der Ausbruch in Dersekow auf Vorpommern-Rügen

Stralsund

Der Ausbruch der Vogelgrippe in einem Bestand in der Gemeinde Dersekow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat Auswirkungen auf den südlichen Teil des Landkreises Vorpommern-Rügen. Um die Ausbreitung der Tierseuche einzudämmen, sind Schutzzonen mit einem Radius von mindestens drei Kilometern und Beobachtungszonen mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern gebildet worden.

Das Landratsamt von Vorpommern-Rügen informiert deshalb, dass in der Gemeinde Süderholz die Ortsteile Dreizehnhausen, Griebenow und Groß Bisdorf als Schutzzone festgelegt sind. Als Überwachungszone festgelegt sind in der Gemeinde Süderholz die Ortsteile Behnkenhagen, Gülzow-Dorf, Kandelin, Klein Bisdorf, Kreutzmannshagen, Lüssow, Neuendorf, Poggendorf, Pützmannshagen, Schmietkow, Willershusen, Wüst Eldena, Wüsteney, Zarnewanz, Klein Zarnewanz, Zarnewanz Ausbau. Ebenso Überwachungszone sind in der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile Gerdeswalde, Horst, Jager, Segebadenhau und Wendorf.

Geflügelmärkte sind verboten

In den Orten sind Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten, Gänse) ab sofort aufzustallen und muss in geschlossenen Ställen gehalten werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Haltung unter einer Schutzvorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.

Eine weitere Maßnahme: Geflügelhalter müssen unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standortes und der verendeten gehaltenen Vögel sowie jede Änderung anzeigen. Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht freigelassen werden. Außerdem sind Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte und Veranstaltungen ähnlicher Art verboten.

Reinigen und desinfizieren

In der Schutzzone gilt darüber hinaus, dass Halter von Vögeln sicherstellen müssen, dass die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind. Zudem müssen die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden. Diese Schutzkleidung muss nach Verlassen des Stalls sofort abgelegt, gereinigt und desinfiziert oder falls es sich um Einwegkleidung handelt unschädlich beseitigt werden. Außerdem müssen Geflügelhalter nach jeder Ein- oder Ausstallung die eingesetzten Gerätschaften, die leeren Ställe und den Verladeplatz reinigen und desinfizieren. Dasselbe gilt für eingesetzte Transportfahrzeuge.

Gehaltene Vögel, Säugetiere, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und Federwild stammende sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte dürfen weder in einen noch aus einem Bestand mit gehaltenen Vögeln, Futtermittel dürfen nicht aus einem solchen Bestand gebracht werden. Dies gilt bis auf die Säugetiere auch in Überwachungszonen. Zudem ist die Beförderung von frischem Fleisch von Geflügel aus einer Schlachtstätte, einem Zerlegebetrieb oder einem Kühlhaus in der Schutzzone mit wenigen Ausnahmen verboten.

Weitere Infos stehen auf www.lk-vr.de unter dem Punkt Geflügelpest Schutz- und Überwachungszone in Orten der Gemeinden Süderholz und Sundhagen.

