Grimmen

Nachdem die Geflügelpest auch im Nordosten bei mehreren Zugvögeln nachgewiesen wurde, sind auch Tierhalter aus der Region rund um Grimmen alarmiert. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Leon Pfister, Vorstandsmitglied des Rassegeflügelzuchtvereins „1877 Trebeltal Grimmen“, über Vorkehrungen und Ängste. Der Verein ist mit seinen mehr als 80 Mitgliedern, der größte der Region.

Mit welchen Gefühlen nimmt ein so leidenschaftlicher Züchter die Nachricht von der Vogelgrippe auf?

Leon Pfister: Alle Tierhalter sind natürlich alarmiert, denn die Geflügelpest kann natürlich auch auf Haustiere übergehen. Unsere Tiere haben nicht nur einen materiellen, sondern auch einen ideellen Wert für uns. Zum Teil züchten wir sehr alte und auch seltene Rassen. Wenn man dann beispielsweise eine prächtige Zuchtgans besitzt, fragt man sich zurecht: Bekomme ich so ein Tier überhaupt wieder, wenn es jetzt erkrankt und stirbt? Die Pommerngans wäre ein Beispiel für eine seltene und alte Haustierrasse.

Wie können Sie die Tiere vor einer Ansteckung schützen?

Pfister: Der Landkreis hat genau geregelt, in welchen Gebieten die Tiere nun im Stall oder in einer Voliere bleiben müssen, die sicher vor der Vogelpest sind (siehe Infobox). Man muss auch aufpassen, dass die eigenen Tiere nicht mit Wildvögeln aus gemeinsamen Futternetzen fressen oder gemeinsam aus Tränken Wasser zu sich nehmen.

Im Grimmener Kultur-und Ausstellungszentrum werden im Dezember eigentlich immer mehr als 800 Tiere ausgestellt. In diesem Jahr muss die Schau ausfallen. Quelle: Raik Mielke

Wann ist eine Voliere sicher vor der Geflügelpest?

Pfister: Sie muss dicht überdacht sein und auch die Seitenbegrenzungen müssen sicherstellen, dass ein Eindringen von Wildvögeln nicht möglich ist. Die Krankheit ist auch über den Vogelkot übertragbar. Aber bereits im vergangenen Jahr stellte die Landesregierung alle Weichen, um die Züchter zu unterstützen. Das war auch sehr wichtig, denn es wäre furchtbar, wenn aufgrund dieser Viruskrankheit Bestände reduziert oder aufgelöst werden müssten. Dafür wollen wir uns an dieser Stelle auch herzlich beim Land Mecklenburg-Vorpommern bedanken.

Was hat die Landesregierung denn unternommen?

Pfister: Aus dem Strategiefond wurde Züchtern, die in einem Verein organisiert sind, im vergangenen Jahr Geld bereitgestellt, um ihre Volieren sozusagen „vogelgrippesicher“ umzubauen. Viele unserer Mitglieder haben das angenommen und sind nun gut vorbereitet gewesen. Als Züchter erlebt man die Geflügelpest öfter – sie gehört dazu, wie die Grippewelle bei den Menschen. In manchen Jahren verbreitet sich das Virus der Zugvögel stärker, in anderen Jahren schwächer. Experten haben schon Wochen vor dem Ausbruch davor gewarnt, dass es in diesem Jahr wieder schlimmer werden könnte.

Gibt es Rassen, die besonders anfällig sind?

Pfister: Gerade Hühnervögel erkranken schneller an dem Virus als beispielsweise Wassergeflügel. Letztere tragen manchmal das Virus in sich und können auch zum Überträger werden, haben aber selbst keinerlei Symptome. Tauben hingegen gehören gar nicht zu Gruppe des Geflügels und sind demnach auch nicht nachweisbar von der Geflügelgrippe betroffen.

Auf Ausstellungen müssen Geflügelfreunde nun aber aus zweierlei Gründen verzichten, oder? Geflügelgrippe und Corona machen es Veranstaltern in diesem Jahr doch besonders schwierig.

Pfister: Leider ist das die Wahrheit. Wir müssen leider unsere große Schau, die im Dezember stattgefunden hätte, ausfallen lassen. Es ist sehr traurig, da durch die Corona-Pandemie schon etliche Ausstellungen und Veranstaltungen ausfielen. Das reißt ein riesiges Loch in die Haushaltskasse des Vereins, aber wir sind uns im Vorstand einig gewesen, dass es die richtige Maßnahme ist, die Schau in diesem Dezember ausfallen zu lassen.

Hier muss Geflügel besonders geschützt werden Für die folgend genannten Gebiete im Raum Grimmen wird die Aufstallung von Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten, Gänse) ab sofort angeordnet. Geflügel darf in diesen Gebieten nur in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und aus einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), gehalten werden Gemeinde Niepars: innerhalb der Gemeindegrenzen mit den bebauten Flächen der Ortschaft Duvendiek Gemeinde Sundhagen:in den Gemeindegrenzen, im Westen begrenzt durch die Bahnschienen bis zur Ortschaft Miltzow, unter Umgehung der bebauten Flächen der Ortschaft Miltzow, entlang der L 30 bis Reinberg, ab Reinberg entlang der B 105 bis zur LK-Grenze einschließlich der Ortschaften Wüstenfelde, Brandshagen, Middelhagen, Neuhof, Niederhof, Schönhof, Groß Miltzow, Oberhinrichshagen, Hankenhagen, Reinberg, Stahlbrode, Falkenhagen, Kirchdorf-Ausbau Gemeinde Wendisch Baggendorf: Ortschaft Bassin einschließlich der Hähnchenmastanlage Bassin Trebel und Trebelkanal sowie Moortal (Grenztalmoor) jeweils ein 500 -Meter- Uferstreifen entlang des Fluss-/Kanallauf an den LK-Grenzen MSE und LRO bis zu den bebauten Flächen der Ortschaften Langsdorf und Tribsees / Höhe A 20, einschließlich der Ortschaften Nehringen, Eichenthal, Bassendorf, Langsdorf

Von Carolin Riemer