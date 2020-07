Geheime Tunnel und Schätze: Das verbirgt sich in Grimmen tief in der Erde

Grimmen

Unterirdische Gänge, im Mittelalter erbaut, sollen einst die drei Stadttore Grimmens mit dem Rathaus, der Schlossanlage und der Kirche verbunden haben. „Dafür sprechen nicht nur Aufzeichnungen in alten Stadtchroniken, sondern auch Überreste, die bei Bauarbeiten in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder freigelegt wurden“, sagt Sven Thurow.

Der Hobbyhistoriker beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Stadtgeschichte, recherchierte in Chroniken, Archiven und Kirchenbüchern und hält regelmäßig Vorträge in der Volkshochschule Grimmen. Außerdem führt er bei Bedarf seit vielen Jahren Touristen durch die kleine Stadt an der Trebel.

„War die Altstadt verloren, flohen die Menschen in die Kirche“

Die unterirdischen Gänge üben seit jeher eine faszinierende Wirkung auf den Grimmener aus. „Trotzdem bleibt es immer auch bei einigen Spekulationen, denn Zeitzeugen aus dem Mittelalter können wir leider nicht mehr befragen“, sagt er scherzhaft. In alten Aufzeichnungen fand er trotzdem immer wieder Belege für die Existenz der unterirdischen Gänge. „Und das ist nicht ungewöhnlich für viele Städte – auch in Barth und Stralsund wird über ihre Existenz berichtet“, sagt Thurow.

Historiker seien sich nicht vollkommen einig, doch in der Vergangenheit wurden die Gänge vermutlich als Fluchtweg genutzt, wenn die Stadt überfallen oder geplündert wurde. „War die Altstadt verloren, flohen die Menschen in die Kirche. Denn diese wurde bis zuletzt verteidigt.“ Es liege also nahe, dass die unterirdischen Gänge auf die Kirche zuführten.

Geheime Tunnel führten wahrscheinlich auch zu den Stadttoren

Bereits Anfang 1900 wurde beispielsweise bei Bauarbeiten an der Ecke zur Sundischen Straße, heute der Laden „Sniksnak“, ein gemauertes Gewölbe freigelegt. „Noch ein paar Meter konnte man in dem Tunnel hineingehen“, erfuhr Sven Thurow bei seinen Recherchen.

Ähnliche Fakten beschreibt ein Auszug in der Chronik über die Renovierung des Rathauses im Jahre 1894. „Ein gemauertes Gewölbe mit eisernen Krampen und Ketten an den Wänden sprechen dafür, dass es sich um alte Eingänge handeln könnte.“ Noch heute sehe man übrigens im Keller der Marienkirche zugemauerte Nischen in Richtung des Stralsunder und Tribseeser Tores. Alles deute auf die Existenz der geheimen Tunnel hin, die im Laufe der Jahrhunderte von Erde verschüttet wurden.

Bei Neuberlin wurden Kanonenkugeln gefunden

„Zuletzt fand man Überreste der Gewölbe Anfang der 1990er Jahre bei Sanierungsarbeiten der Altstadt.“ Sven Thurow ist selbst Augenzeuge von historischen Funden, da er selbst in einem Haus in der Altstadt aufwuchs. Als Anfang der 1970er-Jahre bei Kanalarbeiten Klärgruben angelegt wurden, fanden Archäologen im Bereich der Straße Neuberlin Kanonenkugeln und Teile einer alten Rüstung.

„Besonders im Bereich von Nord- und Südpromenade und Quebbe kommen diese historischen Funde immer mal wieder vor.“ Sven Thurow vermutet, dass viele Grimmener in der Vergangenheit auch ihre Wertsachen in Tonkrügen versteckt auf den Grundstücken vergruben.

Liegen in Kleingartenanlage noch Schätze aus dem Mittelalter ?

„Das meiste Glück könnten Gartenbesitzer in der uralten Anlage Hoikenrade haben“, vermutet er. Die Anlage wurde schon seit dem Mittelalter als Kohl- und Gemüsegärten genutzt, denn die Erde in der Nähe der Trebel ist fruchtbar.“

Sven Thurows Familie bewirtschaftete dort selbst lange einen Garten. „Doch mehr als ein paar Münzen aus der Zeit Friedrich des Großen habe ich beim Umgraben nie gefunden.“ Genau wie jede andere Stadt verbirgt eben auch Grimmen die Geheimnisse aus der Vergangenheit tief unter der Erde.

Von Carolin Riemer