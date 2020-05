Geheime Verständigung in Griebenow: Alle Störche sind schon da

Griebenow

Jahrelang beobachtete Erika Blohm die Störche in und um Bretwisch. Aber leider bleibe seit etwa einem halben Jahrzehnt das Nest dort ungenutzt und so stellt sich auch kein Storchennachwuchs ein.

Nun lebt die Seniorin schon eine Weile in Grimmen, aber Adebar ist ihr immer noch wichtig. Sie bedauert sehr, dass es den Störchen hierzulande aufgrund der Trockenheit nicht gut geht, es immer weniger werden. Auch in diesem Jahr ist kein Storchenpaar in Bretwisch auf dem allerdings inzwischen „ausgefledderten“ Nestangekommen. „Ich bin richtig traurig“, sagt sie.

20 Störche auf einmal vor Ort

„Deshalb habe ich mich besonders gefreut, als ich am Dienstag in der Nähe von Griebenow auf einem Acker zuerst etliche Möwen und dann viele Störche gesehen habe. Der Bauer ackerte dort auf einem Feld und mindestens 20 Störche auf einmal hatten sich dort eingefunden – wohl um einen Leckerbissen zu ergattern“, erzählte Erika Blohm am Telefon. „Wie verständigen sich die Störche, dass sie alle dorthin flogen“, fragt Erika Blohm nun.

Von Almut Jaekel