Gekokelt: Achtjähriger löst Brand im Gutshaus in Hoikenhagen aus

Am Donnerstagabend gerieten Möbel und Altkleider im Gutshaus in Hoikenhagen in Brand. Ein Junge hatte mit Papier gekokelt und bekam das Feuer nicht mehr gelöscht. Acht Freiwillige Feuerwehren, darunter die Grimmener, waren im Einsatz. Auf der Rückfahrt wurde ein Einsatzfahrzeug der Grimmener Wehr in einen Unfall verwickelt.