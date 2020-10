Geld vom Land für Radweg in Heilgeisthof

Levenhagen

Die Gemeinde Levenhagen ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) erhält vom Landesverkehrsministerium für den Bau eines Geh- und Radwegs in der Ortsdurchfahrt Heilgeisthof einen Zuschuss in Höhe von rund 71 700 Euro gemäß der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Bereich des kommunalen Straßenbaus in Mecklenburg-Vorpommern. Die förderfähigen Ausgaben betragen etwa 95 600, die Gesamtkosten rund 103 000 Euro.

Stark befahrene Bundesstraße

Der Radweg ist Teil des Neubaus des Radwegs entlang der Bundesstraße 109 zwischen der A 20 und der Greifswalder Ortsumgehung. Auf der Bundesstraße verkehren täglich mehr als 8800 Kraftfahrzeuge. Daher sind getrennte Wege für Kfz auf der einen sowie Radfahrer und Fußgänger auf der anderen Seite unbedingt erforderlich.

Mit den Arbeiten wurde im September 2020 begonnen. Sie sollen voraussichtlich im Frühsommer 2021 abgeschlossen sein.

