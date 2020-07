Gemeinde Deyelsdorf: Kreisstraße durch Techlin voll gesperrt 

Techlin

Von Techlin bis Fäsekow ist die Kreisstraße 13 seit einigen Tagen und bis zum 21. August voll gesperrt. Deshalb werden in den Schulferien auch die Bushaltestellen Techlin Ausbau, Techlin Hauptstraße und Abzweig Stubbendorf nicht bedient. Die Umleitungsstrecke führt über Tribsees, Kirch Baggendorf, Brönkow, Grammendorf und Fäsekow.

Arbeiten haben am 29. Juni begonnen

Am 29. Juni haben die Bauarbeiten in dem Bereich der Kreisstraße 13 begonnen. Lediglich für Anwohner ist die Fahrbahn in den kommenden Wochen, mit Einschränkungen, befahrbar. Die Sanierungsarbeiten führt die Grimmener Firma „ Papenburg“ durch.

„Da die Arbeiten nach jetzigen Informationen bis Ende August andauern, wird auch der Schülerverkehr betroffen sein“, sagt Deyelsdorfs Bürgermeisterin Sandra Boy. Da die Straße während der Sanierungsarbeiten voll gesperrt ist, erwartet sie erhebliche Einschränkungen für die Bewohner der Gemeinde.

„Ich denke hierbei vor allem an unsere älteren Menschen, die auf den Pflegedienst angewiesen sind. Und viele nutzen eben diese Angebote aus Tribsees. Dies bedeutet, dass die Pfleger natürlich auch über Kirch Baggendorf fahren müssen und dies ein enormer Mehraufwand ist“, sagt die Bürgermeisterin.

Feuerwehr Tribsees übernimmt Einsätze in diesem Bereich

Zudem musste die Gemeinde Absprachen mit der Freiwilligen Feuerwehr in Tribsees treffen. „Während der Sanierungsarbeiten übernehmen die Kameraden dieser Wehr die Einsätze in diesem Bereich der Kreisstraße 13. Unsere Feuerwehrleute würden im Ernstfall einfach zu lange brauchen“, erklärt Sandra Boy.

