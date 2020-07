Elmenhorst

Etwa 300 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern sind verschuldet. Eine davon ist Elmenhorst. „Doch wir hoffen, jetzt wirklich etwas dagegen unternehmen zu können“, sagt Elmenhorsts Bürgermeister Rudi Wendorf ( CDU).

Möglich sein kann das durch das Gesetz über die kommunale Haushalts-Konsolidierung, das es seit April 2020 im Land gibt. Das Land hat also ein Programm aufgelegt, das verschuldeten Gemeinden helfen soll, von den Miesen runterzukommen. „Auch vom Bund soll es ein entsprechendes Ergänzungsprogramm geben“, sagt Wendorf.

Dringend notwendig sei es, diese Schulden loszuwerden – für die Gemeinde Elmenhorst mit ihren gut 700 Einwohnern ist das knapp eine Million Euro, sagt der Bürgermeister. Denn sonst seien keinerlei Investitionen in der Kommune möglich, es gebe keine Entwicklung. „Wir reden immer über die Entwicklung ländlicher Regionen in MV, aber wenn 300 Gemeinden zum Teil hoch verschuldet sind, kann es diese Entwicklung nicht geben“, ist Wendorf überzeugt.

Wenig Steuereinnahmen

Klar gebe es auch Kommunen, die finanziell sehr gut dastehen würden, räumt Rudi Wendorf ein. Sie hätten starke Gewerbegebiete und somit Steuereinnahmen. Viele Gemeinden, so auch Elmenhorst, müssten aber mit wenigen Steuereinnahmen auskommen, sagt er. Und für sie ist die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben einfach groß; die Schulden häufen sich an.

Ausgaben, um die Elmenhorst nicht herumkommt, sind beispielsweise die Kreis- und die Amtsumlage und Schulgebühren, da es in der Kommune keine eigene Schule gibt. Allein die Amtsumlage, die an das Amt Miltzow zu zahlen sei, steige 2020 um 25 000 Euro. Auch die Kosten für die Kindertagesbetreuung würden sich jährlich erhöhen. Zwar gibt es im Ort eine eigene, vom DRK betriebene Kita, aber keinen Hort.

Die 25 Hortkinder aus Elmenhorst werden im Nachbarort Abtshagen betreut, und das müsse bezahlt werden. „Wir reden von der jetzt im Land gebührenfreien Kitabetreuung in MV. Für Eltern ist das auch so, und das ist gut. Aber für die Gemeinden bleiben natürlich die Kosten bestehen und wachsen weiter an“, erklärt der Bürgermeister.

„Wir haben mit dem Geld der Gemeinde nicht rumgeschludert“, versichert Wendorf. Zumal zu den Schulden auch Altschulden gehören, die vor etlichen Jahren aus der Misswirtschaft des Abwasserverbandes in Miltzow entstanden.

Schulden bringen Investitionsstau

„Ich hoffe, wir können jetzt unseren Schuldenberg abbauen“, blickt Rudi Wendorf optimistisch in die Zukunft. Das sei ohne ein solches Programm nicht zu schaffen. Wenn Gemeinden auf den Schulden sitzen bleiben, entstehe Investitionsstau. Beispielsweise sind im Haushalt für die fast 20 Kilometer Straßen in der Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 gerade einmal knapp 7000 Euro eingeplant, weil der Haushalt jetzt so weit runtergefahren ist, um Schulden abzubauen. Das reiche aber bei Weitem nicht.

Eine solche Chance werde es wohl in den nächsten 20 Jahren nicht noch einmal geben, ist Wendorf überzeugt. Deshalb hat die Gemeindevertretung in der vergangenen Woche dafür gestimmt, einen Antrag auf die Konsolidierung zu stellen. Wenn sich die Kommune am fünfjährigen Programm beteiligt, können die Schulden aus dem Vorjahr – also aus 2020, wenn die Konsolidierung ab 2021 läuft – erlassen werden. Außerdem können 20 Prozent der Schulden, die sich bis 2019 angesammelt haben, ebenfalls erlassen werden. Für Gemeinden, die keine Altschulden haben, gibt es Sonder- und Ergänzungszuweisungen, erläutert Wendorf.

Bedingung: Steuern müssen steigen

„Das Ganze ist aber ein zweischneidiges Schwert“, räumt Bürgermeister Wendorf ein. „Wir müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. So müssen die Hebesätze der Steuern so festgesetzt werden, dass sie mindestens 20 Prozentpunkte über den Landesdurchschnittshebesätzen von vergleichbaren Gemeinden liegen, um am Konsolidierungsprogramm teilnehmen zu können. Das heißt: Die Steuern steigen. Da für das nächste Jahr der Antrag gestellt wird, müssen die Hebesätze in diesem Jahr angepasst werden.

Das erfolgte in der Elmenhorster Gemeindevertretung jetzt per Beschluss. Die Grundsteuer A – für landwirtschaftliche Betriebe – steigt damit von 300 auf 339 Prozentpunkte. Die Grundsteuer B – sie betrifft alle anderen privaten Eigentümer von Grundstücken – braucht nicht angehoben werden, weil sie mit 400 Prozentpunkten bereits oberhalb des Landesdurchschnittes liegt. Die Gewerbesteuer steigt minimal von 350 auf 351 Prozentpunkte.

Außerdem muss ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Rudi Wendorf: Das ist für uns nichts Neues, das machen wir in jedem Jahr, weil unser Haushalt nicht ausgeglichen ist.“

Nur wenige freiwillige Aufgaben möglich

Wendorf hofft darauf, nach dem Schuldenabbau wieder mehr in der Gemeinde investieren zu können. Allerdings befürchtet er auch, die Hebesätze könnten sich in einer Spirale nach oben entwickeln: Denn viele der 300 verschuldeten Gemeinden werden sich beteiligen und die Sätze erhöhen. „Wenn sie dann im folgenden Jahr wieder um 20 Prozent höher liegen müssen, was dann?“, fragt er.

In überschuldeten Gemeinden könnten freiwillige Aufgaben jedoch gar nicht gemeistert werden. Viele gebe es sowieso nicht mehr. Aber das Haus der Begegnung beispielsweise will Elmenhorst erhalten. Dort tagen die Gemeindevertretung und die Ausschüsse, es könne von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Dafür fehle es der Gemeinde allerdings gegenwärtig an Personal. Außerdem werde das Gebäude vermietet. „Nach dem Willen des Städte- und Gemeindetages in MV sollen etwa fünf Prozent der gemeindlichen Haushalte für freiwillige Ausgaben zur Verfügung stehen“, sagt Wendorf. In Elmenhorst sind es 0,6 Prozent.

