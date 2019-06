Glewitz

Freikarten fürs Schwimmbad in Kirch Baggendorf spendiert die Gemeinde Glewitz allen in der Gemeinde wohnenden Kindern und jugendlichen Schülern beziehungsweise Schülerinnen bis zum Alter von 18 Jahren.

Abgeholt werden können die Karten in der Außensprechstunde des Amtes Franzburg-Richtenberg (mittwochs 13 bis 18 Uhr) im Gemeindehaus in Glewitz oder beim Amt in Franzburg direkt, informiert Glewitz’ Bürgermeister Sebastian Block.

Anja Krüger