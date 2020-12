Poggendorf

Jedes Mal, wenn er sich auf sein Rennrad schwingt, spürt Alexander Benkert im wahrsten Sinne des Wortes, was seine Gemeinde 2020 geschafft hat. Denn es rollt sich sehr gut auf den neuen Radwegen, die Benkert auf seinen Runden durch Süderholz entlang fegt. „Die Fertigstellung des ersten Abschnitts war ein lang gehegter Wunsch“, sagt der Bürgermeister der Großgemeinde und schiebt hinterher: „Es hat mich gefreut, dass es mit den Bauarbeiten Richtung Greifswald gleich weiterging und wir nicht wieder jahrelang warten müssen.“

Die 3,4 Kilometer lange Radstrecke entlang der L 26, die 25 Jahre nach dem ersten Bauantrag endlich befahrbar ist, war nicht das einzige Projekt des Jahres in Süderholz. „Mensch, da ist ja doch einiges zusammengekommen“, platzt es aus Benkert, als er durch seine Zettel mit Vorhaben der Gemeinde blättert.

Anzeige

Aufrüstung in allen Teilen der Gemeinde

Die Sanierung der Kita Griebenow war sogar noch vor dem Radweg abgeschlossen. „Bedauerlich, dass gerade zu der Zeit der erste Lockdown folgte“, kommentiert Benkert. Der Bürgermeister kann weitere Fortschritte für den Süderholzer Nachwuchs verkünden. So liegt mittlerweile ein Gesamtkonzept für die Grundschule Kandelin auf seinem Schreibtisch. „Das war ein wesentlicher Schritt zur Vorbereitung der kommenden Aufgaben. Da werden wir nächstes Jahr weitermachen“, sagt Benkert, der die Verbesserung der Parkmöglichkeiten an der Schule hervorhob und den im Schulgarten engagierten Lehrern dankt.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Industriestandort Pommerndreieck geht es ebenfalls voran. Ein weiterer Investor, ein Bauunternehmer, wird sich bald ansiedeln. Die Gemeinde hat bereits Geld für Ausgleichsflächen in die Hand genommen. Die Feuerwehr wurde umfangreich mit Schutzausrüstung ausgestattet. Die Spielplätze in Griebenow und Kaschow wurden aufgerüstet. Der neue Internetauftritt samt Benachrichtigungsdienst der Gemeinde wurde freigeschaltet. Die Reparaturen am Schloss Griebenow ziehen sich hin, dennoch bescheinigt Benkert den Handwerkern „qualitativ gute Arbeit“.

Mittlerweile gibt es einen Interessenten für einen Pflegedienst in der Gemeinde. Die Errichtung einer Betreuung hatte sich Benkert vor einem Jahr auf die Fahnen geschrieben. Nun können er und seine Kollegen nach geeigneten Standorten suchen. „Ach, und ich wurde wiedergewählt. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut“, fällt dem Bürgermeister, der im Frühjahr ohne Konkurrent für eine dritte Amtszeit kandidierte, plötzlich ein.

Geschlossene Gemeindetüren sind gewöhnungsbedürftig

In seinem 15. Jahr als Gemeindeoberhaupt musste sich Benkert auch an neue Dinge gewöhnen. Die Türen der Gemeindeverwaltung, die Besuchern stets offenstehen, blieben die meiste Zeit des Jahres coronabedingt verschlossen. Ruhigeres Arbeiten im Büro? Nur bedingt. Denn die Anliegen der Bürger wurden nicht weniger. „Wir haben mehr Mails und Anrufe bekommen, weil die Bürger gemerkt haben: Das geht ja auch“, erzählt der Chef.

Was hingegen nicht funktionierte: mehr Bürgernähe. „Ja, der Kontakt war schwierig“, seufzt Benkert. Die angedachten Bürgermeister-Sprechstunden fielen ins Wasser. Und der 46-Jährige hätte gern die Erfolge des Jahres mehr gefeiert. „Viele bedauern, dass beispielsweise die Radweg-Eröffnung nicht gebührend gewürdigt werden konnte“, sagt Benkert. Das kann er bei den kommenden Fertigstellungen nachholen. Bei seinen Ausflügen träumt der Rennrad-Fan schon von neuen Wegen.

2021: Das große Hoffen auf Fördermittel

Doch erst einmal hofft Benkert auf zeitnahe Unterstützung. „Ich fiebere auf die Fördermittelbescheide hin, die ich beantragt habe. Damit wir endlich mit unseren Gebäuden vorankommen. Viele Leute haben sich dazu bekannt. Jetzt müssen die Aussagen mit Leben gefüllt werden“, richtet Benkert deutliche Worte nach Schwerin. Gemeint sind die beiden Großinvestitionen in das Multifunktionsgebäude Kandelin und das Brandschutzhaus Neuendorf. „Die können wir nicht immer aufschieben. Ich will einen Haken dahinter machen können, bevor wir die Schule in Angriff nehmen“, verdeutlicht Benkert und steckt damit die große Ziele für das kommende Jahr ab.

Von Horst Schreiber