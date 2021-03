Unterwegs in Dorf Gülzow - Das kleinste Dorf der Gemeinde Süderholz: So lebt es sich in Gülzow Dorf

Unterwegs in Gülzow Dorf: Es ist der kleineste Ort in der Gemeinde Süderholz. Früher gab es acht Gehöfte – davon stehen noch fünf – eins ist derzeit unbewohnt. Im Dorf lebt auch die älteste Bewohnerin der Gemeinde.