Der Linienverkehr der Busse der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) im gesamten Norden von Grimmen wird total auf den Kopf gestellt. Der Grund: Im Sommer öffnet das Schulzentrum der Gemeinde Sundhagen in Miltzow und mehr als 400 Schüler der 1. bis 10. Klasse aus allen Dörfern der Gemeinde müssen zum Unterricht dorthin transportiert werden. Bisher gab es in Horst und Brandshagen zwei Grundschulen und in Reinberg eine Regionalschule, zu der die Mädchen und Jungen ebenfalls größtenteils gefahren wurden.

Doch es ist bei Weitem noch nicht alles geklärt – beispielsweise für die Kinder aus dem kleinen Ortsteil Falkenhagen bei Reinberg. Sie hatten nach Reinberg bisher einen relativ kurzen Schulweg. Jetzt sollen die Kinder zunächst bis zu ihrer alten Schule im Nachbarort – im schlechtesten Fall gut drei Kilometer laufen oder von den Eltern gefahren werden – um dann dort in den Bus zu steigen. Vielleicht durchgefroren oder vom Regen nass.

Falkenhagen ohne Busanschluss

„In Falkenhagen gibt es 13 Kinder, die meisten von ihnen gehen zur Schule“, sagt Einwohner Hajo Hahn. Er war während der jüngsten Gemeindevertretersitzung anwesend, als ein erster Beschluss zur Schülerbeförderung gefasst wurde, und hatte sich in der Einwohnerfragestunde nach einer Bushaltestelle in Falkenhagen erkundigt. Die gibt es bisher nämlich nicht. „Sie wird erst dann gebaut, wenn es öffentlichen Busverkehr in Falkenhagen geben wird“, versprach Bürgermeister Helmut Krüger (CDU).

Und da liegt das Problem: Die Schüler im Kreis Vorpommern-Rügen, der für den Schülerverkehr verantwortlich ist, werden mit den öffentlichen Linienbussen gefahren. Einen separaten und ausschließlichen Schülerverkehr gibt es nicht. Und Falkenhagen wird bisher eben von keiner Buslinie angefahren – also gibt es auch keinen Schulbus für die Kinder.

Schülerbeförderung in Vorpommern-Rügen Laut Schülerbeförderungssatzung besteht unter anderem für alle Schülerinnen und Schüler vom Beginn der Schulpflicht an bis zum Ende der Jahrgangsstufe 12 der allgemeinbildenden Schulen ein Anspruch zur örtlich zuständigen Schule, wenn der Schulweg die Mindestentfernung überschreitet. Verantwortlich dafür sind jeweils die Landkreise beziehungsweise die kreisfreien Städte. Die Schulwegmindestentfernung für Schülerinnen und Schüler bis zur Jahrgangsstufe 4 beträgt zwei Kilometer, der Jahrgangsstufen 5 bis 12 vier Kilometer.

Drei Beratungen mit dem Landkreis und Vertretern der Verkehrsgesellschaft liegen bereits hinter dem Bürgermeister, Mitgliedern des gemeindlichen Kulturausschusses und einer Vertreterin der Schule. Die Gemeinde hatte drei unterschiedliche Abfahrtszeiten nach Schulschluss zu den Wohnorten gefordert. Laut Aussage von Kreis und Verkehrsbetrieb können die „aufgrund der Komplexität des Gesamtfahrplanes ... nicht realisiert werden“. Schließlich lagen zwei Varianten vor und die Schulen haben sich für den Fahrplanentwurf mit einem Schulbeginn um 7.45 Uhr entschieden.

Forderungen an die VVR

Auf Anregung der Mitglieder des Kulturausschusses Torsten Jahns stimmten die Sundhagener Gemeindevertreter schließlich für einen Änderungsantrag zum Beschluss, der diesen Schulbeginn und die entsprechenden Abfahrtszeiten bestätigt, jedoch noch einmal drei unterschiedliche Abfahrtszeiten nach Schulschluss fordert, um die Wartezeiten für die Grundschüler zu reduzieren und sie zeitnah nach der vierten Unterrichtsstunde zu den jeweiligen Wohnorten zu bringen.

Im Beschluss festgehalten wurde auch, dass die Gemeinde erwartet, dass die Schülerbeförderungsrichtlinie des Landes MV durchgesetzt wird. Damit zielen die Gemeindevertreter darauf ab, dass alle Orte in der Gemeinde von den Bussen angefahren werden. Denn nicht nur Falkenhagen liegt außerhalb der Busrouten. Beispielsweise für den Ort Tremt mit seinen vielen kleinen Ortsteilen gebe es auch nur die Haltestelle an der alten Bundesstraße, zu der einige von ihrem Wohnort kilometerweit gelangen müssten, erklärt Hajo Hahn.

Diese Vorlage wurde mit drei Gegenstimmen angenommen.

Emotionale Diskussionen

Dem vorausgegangen waren heftige und teilweise sehr emotionale Diskussionen, in denen Bürgermeister Krüger wiederholt darauf aufmerksam machte, dass die Gemeinde weder für die Beförderung verantwortlich sei noch die Varianten beschließen, sondern nur Vorschläge einbringen könne. Krüger: „Zuständig ist der Landkreis, der wiederum die VVR beauftragt, den Schülerverkehr zu organisieren.“ Heiko Mittag hatte dennoch gefordert, das Thema der Schülerbeförderung in der nächsten Gemeindevertretersitzung weiter zu diskutieren und den Beschluss zu vertagen. Einige andere Gemeindevertreter sprachen sich jedoch dagegen aus, um nicht noch mehr Zeit verstreichen zu lassen. „Es wird sonst zu spät“, sagte beispielsweise Gabriele Dörner.

Außerdem gehe es derzeit vor allem um die morgendlichen Abfahrtzeiten und da herrsche mit dem Schulbeginn um 7.45 Uhr weitgehend Einigkeit, sagte die Amtschefin Elke Schulz. Aber auch sie fordert die Einbindung aller Orte der Gemeinde bei der Schülerbeförderung und möglichst die dritte Abfahrtzeit am Nachmittag. Christiane Latendorf brachte ihre Befürchtungen zum Ausdruck, dass im Falle einer Beschlussverschiebung, die VVR nach eigenem Gutdünken arbeiten werde, ohne dass die Meinung der Gemeinde berücksichtigt werden könne, und sprach sich ebenfalls für eine zügige Entscheidung aus.

Zeit vertan

Bauausschussleiter Peter Voß warf aber dem Bürgermeister vor, Zeit vertan zu haben. „Es kann nicht sein, dass wir jetzt nur die Möglichkeit haben, zwischen Variante 1 oder 2 zu entscheiden, die lediglich unterschiedlichen Schulbeginn beinhalten“, sagte er. Außerdem rechnete er vor, dass die Buskapazitäten mit den Schülern nahezu erschöpft seien. Da es sich aber um reguläre Linienbusse mit weiteren Fahrgästen handele, sei für ihn klar, dass einige Schüler in jedem Fall stehend zur Schule fahren müssen.

Das relativierte Martina Liedtke, indem sie betonte, dass jeweils mehrere Busse unterwegs seien und Kinder und Eltern ebenso die Verantwortung hätten, die Busse so auszusuchen, dass sie nicht überbelegt sind.

Von Almut Jaekel