Gemeinde Sundhagen sucht Lieblingsfotos aus der Region für Buswartehäuschen

Miltzow

Die die Gemeinde Sundhagen ist auf der Suche nach digitalen Fotos aus der nahen Umgebung. Mit diesen Bildern sollen insgesamt sechs Buswartehäuschen in Sundhagen verschönert werden.

Die Fotos sollen dabei das Typische direkt vor der Haustür abbilden, ein Stück Heimatgefühl darstellen und Touristen zeigen, wie schön es in der Großgemeinde ist. So ist zum Beispiel schon eine Weile der Bremerhäger Forst per Fotodruck an der Bushaltestelle in Bremerhagen zu sehen.

30 000 Euro für neue Bushäuschen

„Kein Kind soll in Sundhagen im Regen auf den Schulbus warten“, wünschte sich Bürgermeister Helmut Krüger bereits zum Jahreswechsel. Deshalb werden diese Buswartehäuschen in diesem Jahr gebaut. Eines, in Klein Behnkenhagen, wurde bereits im letzten Jahr in Auftrag gegeben, weitere fünf folgen. 30 000 Euro stehen insgesamt dafür im kommunalen Haushalt zur Verfügung.

Hobbyfotografen und alle, die auch nur einen gelungen Schnappschuss liefern können, sollten ihr Lieblingsfoto aus der Gemeinde Sundhagen in hoher Auflösung per Mail an die Amtsverwaltung in Miltzow senden (bauverwaltung@amt-miltzow.de ). Krüger: „Zum Sommer wird ausgesucht, welches Foto wo installiert wird.“

Von Almut Jaekel