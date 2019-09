Gemeinde Wittenhagen schließt Kompromiss

Glashagen

Windige Zeiten herrschen in der Gemeinde Wittenhagen. Drei Windkraftanlagen wurden trotz starker Proteste der angrenzenden Dörfer und der Gemeindevertretung gebaut. Weitere sollen folgen. Aufgrund des laufenden Rechtsstreites der Gemeinde standen die Windmühlen trotz Fertigstellung seit anderthalb Jahren still. Am Dienstagabend wurde im Rahmen der Gemeindevertretersitzung Wittenhagen nun der Beschluss gefasst, sich auf einen Kompromiss zu einigen und den Rechtsstreit somit zu beenden. Heißt: Die Windräder werden ihn den nächsten Tagen beginnen zu drehen. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit allen Beteiligten.

Warum standen die Windräder still?

Die Gemeinde sowie vor allem die Einwohner von Glashagen, sind der festen Überzeugung, dass der Artenschutz im Genehmigungsprozess nicht ausreichend berücksichtigt wurde. „Klimaschutz darf nicht auf Kosten hochgradig geschützter und vom Aussterben bedrohter Tierarten durchgesetzt werden“, sagt Glashagens Einwohnerin Nadja Walenta. Gemeint ist der Schreiadler, dessen Brutrevier sich im Radius der Windkraftanlagen befinden soll. Der Widerspruch wurde jedoch vor anderthalb Jahren stattgegeben, weil ein Vorkommen von Fledermäusen vermutet wird. Die Glashagener sind sich sicher, dass die Windkraftanlagen somit in einem Tabu-Bereich errichtet wurden. Anwohner Kai Bösefeldt meint: „Dies hätte vor dem Bau abgeklärt werden müssen. Dann wären wir gar nicht erst in diese Lage geraten, die Windräder nun vor unserer Haustür zu haben.“

Anwohner Reyk Brunzel : „Wir fühlen uns übergangen und sahen gute Chancen den Rechtsstreit zu gewinnen.“

Vor der Sitzung der Gemeindevertretung bekamen die Einwohner aus Glashagen am Dienstagabend die Gelegenheit nochmals ausführlich ihre Sicht auf die Dinge zu schildern. Es entwickelte sich eine hitzige Diskussionsrunde. Anwohner Reyk Brunzel sieht vor allem ein Kommunikationsproblem in den vergangenen Monaten gegenüber der Gemeinde und den Betroffenen Leuten aus Glashagen. „Wir wurden zu keiner Zeit mit einbezogen. Und plötzlich steht eine Beschlussfassung auf der Tagesordnung“, ärgert er sich.

Für ihn hat der Streit längst seinen lokalen Charakter verloren. „Bei Weitem ist es nicht so, dass die Situation hier nur lokale Bedeutung hat. In Schwerin wird sehr genau geschaut, wie es mit dem Rechtsstreit weiter geht, auch die zahlreichen Bürgerinitiativen bei uns und in ganz Deutschland schauen nach Wittenhagen. Schafft es die Gemeinde den möglicherweise finanziellen Verlockungen durch die Windindustrie zu widerstehen und ihren bisher nach außen getragenen Prinzipien treu zu bleiben, ist das ein starkes Zeichen für andere betroffene Gemeinden und Bürger sowie für die Wichtigkeit des Artenschutzes“, meint er und appellierte an die Gemeindevertreter: „Wir sehen gute Chancen den Rechtsstreit zu gewinnen und können es nicht verstehen, warum nun eine, aus unserer Sicht, übereilte Entscheidung getroffen wird.“

Fragen, welche die Anwohner an die Gemeindeverreter stellten, lauteten wie folgt: Woran liegt es, dass jetzt übereilt ein Entscheidung getroffen wird? Will man Prozesskosten sparen? Hat die Gemeinde kein Geld mehr für den Rechtsstreit?

„Wir wünschen uns, dass die Gemeinde weiterhin kompromissbereit bleibt. Uns als Anwohner mehr mit einbezieht. Es geht ja schließlich um uns“, richtete Tom Görth deutliche Worte an die Gemeindevertreter. Das Heim des Glashageners befindet sich nach eigenen Angaben 1100 Meter entfernt von der ersten Anlage. „In den Tagen, in denen die Anlagen liefen, hörten wir ein andauerndes Brummen. Dies ist unerträglich“, beschreibt er.

Bürgermeister Frederic Beeskow : „Als Gemeinde müssen wir zweigleisig fahren.“

„Wir mussten zweigleisig fahren. Als Gemeindevertretung muss man immer in der Situation bleiben, in der man eine Entscheidung treffen kann“, betont Bürgermeister Frederic Beeskow und merkte nochmals ganz deutlich an: „Nicht wir als Gemeinde wollten die Windkraftanlagen. Und wir haben dies vergangenen anderthalb Jahre für unsere Einwohner gekämpft.“ Bei der Abstimmung im nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretung sprachen sich die gewählten Vertreter mit einer knappen Mehrheit für einen Kompromiss aus. „Wir haben in den vergangenen Monaten einen zähen Kampf geführt. Der Kompromiss ist definitiv keine Liebeshochzeit, aber die Entscheidung fällt zugunsten der Gemeinde. Wir sind personell und finanziell an Grenzen gestoßen. Alle Behörden haben plädierten, dass alles ordnungsgemäß gelaufen ist“, betont er und erklärt: „Wir hatten auf den Schreiadler gesetzt. Diesen gibt es ohne Zweifel in dem Gebiet. Jedoch konnte keine Brutstelle nachgewiesen werden.“

Wie Frederic Beeskow erläutert, ging es nun darum, einen Kompromiss zu schließen, bei dem man als Gemeinde auch weiterhin handlungsfähig ist. „Wir haben als kleinste Instanz in diesem Streit das bestmögliche aus der Situation herausgeholt. Nochmals, wir wollten diesen Windpark auch nicht. Und ich kann versprechen, dass wir in naher Zukunft detailliert darüber berichten werden, welche Vorteile der Kompromiss für uns mit sich bringt“, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen und betont: „Wir haben als Gemeindevertreter monatelang für unsere Bewohner gekämpft. Doch am Ende geht es eben auch um das Gemeinwohl der gesamten Gemeinde. Und dieses hatten wir bei unserer Entscheidung ganz klar vor Augen.“

Dies fordern die Anwohner bei Inbetriebnahme

„Kommt es dazu, dass sich die Anlagen drehen, wollen wir dass sie mit einer Bedarfsbeleuchtung ausgerüstet werden. Sie dürfen nur blinken, wenn ein Hubschrauber drüber fliegt. Zudem sollen sie so leise laufen, wie es die derzeitige Technik zulässt. Außerdem wollen wir als Glashagener von dem Kompromiss direkt profitieren“, fasst Kai Bösefeldt die Forderungen der Bewohner zusammen.

Von Raik Mielke