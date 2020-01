Gemeinde Wittenhagen startet Projekt für Familien

Abtshagen

Für Kinder gibt es wohl kaum etwas Schöneres, als Zeit mit ihren Eltern zu verbringen. Gerade jüngere Eltern aus sozial schwachen Familien aber sehen ohne entsprechende Mittel keine Möglichkeiten, ihren Kindern eine interessante Freizeitbeschäftigung zu bieten, resignieren und „verkriechen“ sich nicht selten in die Welt sozialer Medien. Die Kinder werden dann zunehmend sich selbst überlassen.

Genau da setzt ein neues Projekt der Gemeinde Wittenhagen an. Unter Leitung von Steffi Becher, der Vorsitzenden des Sportvereins Abtshagen, sollen unter dem Titel „Zeit nur für dich – zusammen werden wir stark“ Möglichkeiten für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung aufgezeigt werden – eine, die sich auch mit geringen finanziellen Mitteln realisieren lässt. Auch ohne Smartphone.

Es gibt auch ein Leben außerhalb der digitalen Welt

„In unserem Projekt werden die Teilnehmer wieder lernen, sich an verschiedenen Orten der Gemeinde gemeinschaftlich aktiv zu betätigen.“ Quelle: privat

„Überall begegnen uns Eltern mit Kindern, die ein Smartphone in der Hand halten, wo selbst das Kind teilweise bereits schon ein Smartphone in den Händen hält: beim Arzt, auf Spielplätzen, beim Essen. Kinder anderweitig zu beschäftigen, entwickelt sich zur großen Herausforderung vieler Eltern und sie wissen gar nicht mehr, wie sie Zeit mit ihren Kindern verbringen und jene beschäftigen können. Meist nehmen sie selbst gar nicht oder nur wenig am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde teil“, erzählt Frederic Beeskow, Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen, zu der der Ort Abtshagen gehört. Mit dem Projekt möchte er bewirken, dass jene Eltern gemeinsam mit ihren Kindern wieder am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde teilnehmen – Berührungsängste beziehungsweise Vorbehalte abbauen.

„Unterstützt wird das Projekt mit 8200 Euro aus dem Sozialfonds der Europäischen Union“, berichtet das Gemeindeoberhaupt, das mit Steffi Becher eine sehr engagierte Projektkoordinatorin gefunden hat.

Zehn Stunden pro Monat voller Action

„Im Februar wollen wir starten“, erzählt die Mutter von vier Kindern. Zunächst soll es eine Auftaktveranstaltung geben. „Das Datum steht leider noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekanntgegeben“, informiert sie. Ab März soll dann jeder Monat unter einem Thema stehen. „Insgesamt sind zehn Stunden pro Monat für dieses Projekt eingeplant“, sagt Steffi Becher. Auch sie betont noch einmal: „Es ist keine Kinderbeschäftigung, zu der die Eltern ihre Kinder schicken oder sich an den Rand setzen und zugucken. Es ist aktive Freizeitbeschäftigung für die ganze Familie in einer smartphonefreien Zone.“

Und für diese Familien hat sie sich schon eine Menge einfallen lassen. Auch unter Berücksichtigung von traditionellen Feiertagen, wie Ostern, Karneval oder Weihnachten, und unter Einbeziehung der Beschäftigungsmöglichkeiten, die die Gemeinde bietet. „Beispielsweise werden wir das Schulwäldchen erkunden und aufzeigen, welche Spielangebote der Wald bietet“, berichtet die Sportvereinsvorsitzende. Auch ein Theaterprojekt werde es geben und auch das Thema „gesunde Ernährung“ mit einer Ernährungsberaterin stehe auf dem Plan. „Denn mit unserem Projekt soll gleichzeitig den Ursachen von Übergewicht und Bewegungsmangel entgegengewirkt werden“, sagt Steffi Becher.

