Gemeinden Wendisch Baggendorf und Splietsdorf beschließen Haushalte

In den Gemeinden dreht sich derzeit alles ums „liebe“ Geld. Während die Gemeinde Wendisch Baggendorf auf eine positive Entwicklung ihres gemeindlichen Haushalts blicken kann, ärgert man sich in der Gemeinde Splietsdorf über Ungerechtigkeit durch das neue Finanzausgleichsgesetz des Landes ( FAG).

Splietsdorfs Bürgermeister Burghard Rübcke von Veltheim bringt es auf den Punkt: „Wir zahlen jetzt den Preis dafür, dass wir ordentlich gewirtschaftet haben.“

In beiden Gemeinden sind auf den jüngsten Sitzungen der Volksvertreter die Haushalte für das kommende Jahr beschlossen worden.

Splietsdorf : Rücklagen 2022 aufgebraucht

„Wir werden systematisch in die Pleite und damit in die Abhängigkeit des Landes getrieben“, Burghard Rübcke von Veltheim, Bürgermeister Splietsdorf Quelle: OZ-Archiv

„Tendenziell weist der Barmittelbestand der Gemeinde im Jahr 2022 erstmals ein Defizit auf. Ohne dass Investitionen vorgesehen sind“, informiert Marita Klatt, leitende Verwaltungsbeamtin im Amt Franzburg-Richtenberg, auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Und das von einem Barmittelbestand, der gerade noch rund 800 000 Euro betragen hat. Der Grund sei, so erklärt das Rübcke von Veltheim, dass Splietsdorf als eine durch Gewerbesteuereinnahmen finanziell gut ausgestattete Gemeinde wesentlich mehr Umlagen zahlen muss und im Gegenzug auch keine Schlüsselzuweisungen erhalten würde. „Wir werden systematisch in die Pleite und damit in die Abhängigkeit des Landes getrieben“, meint er.

Deshalb gebe es für ihn auch nur einen Weg: „Jetzt können wir noch investieren, wie wir möchten“, sagt er. Die Aufzählung, was die Gemeinde mit ihrem Geld im kommenden Jahr plant, überlässt er dann wieder Marita Klatt. So sind 125 000 Euro für die Unterhaltung der Gemeindestraßen vorgesehen. Ursprünglich sind 25 000 Euro weniger eingeplant gewesen. Die spart die Gemeinde jedoch bei der Entschlammung des Dorfteiches in Vorland ein. „Der Dorfteich ist Eigentum des Landkreises, ist die Straßenentwässerung der Kreisstraße. Bislang diente er uns auch als Löschteich. Dafür soll er aber nicht mehr genutzt werden. Die Versorgung mit Löschwasser erfolgt über Hydranten. Wir werden uns somit auch nicht an der Entschlammung beteiligen“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Des Weiteren will die Gemeinde einen neuen Traktor anschaffen. Kosten: 36 000 Euro.

Wendisch Baggendorf : Ab kommendem Jahr schuldenfrei

„Kredite bei Banken sind abgezahlt. Ab kommendem Jahr sind wir schuldenfrei“, Patrick Düwel, Bürgermeister Wendisch Baggendorf Quelle: Anja Krüger

Eine Infrastrukturpauschale in Höhe von rund 40 000 Euro und Schlüsselzuweisungen von rund 213 000 Euro vom Land sollen es möglich machen. Die Gemeinde Wendisch Baggendorf will sich im kommenden Jahr einige Investitionen leisten. Generell schaut man in der Gemeinde positiv auf das kommende Jahr. Denn: „Kredite bei Banken sind abgezahlt. Ab kommendem Jahr sind wir schuldenfrei“, berichtet Bürgermeister Patrick Düwel erfreut.

Für die Arbeit des Gemeindearbeiters ist beispielsweise ein Anhänger mit Auffahrrampen vorgesehen. Die Außenfassade des Feuerwehrgerätehauses soll erneuert werden. Und auch neue Spielgeräte sollen in den Ortsteilen aufgestellt werden. Für immerhin 14 000 Euro. „Die eingeplante Infrastrukturpauschale soll für den Turmhügel in Wendisch Baggendorf eingesetzt werden“, informiert Bürgermeister Patrick Düwel.

Der Turmhügel beschäftigt die Gemeinde seit Jahren. Dieses Bodendenkmal, wo einst Raubritter Baggus Speckin einen seiner Rückzugsorte gehabt haben soll, befindet sich in einem desolaten Zustand. Als Turmhügel ist es kaum noch erkennbar. Seit Jahren ist der Gemeinde daran gelegen, dieses Denkmal zu sanieren. Denn abgesehen von dem unschönen Anblick, sei es ein Stück Geschichte der Region, die mit dem Turmhügel erhalten bleiben würde. Kosten laut Planer: insgesamt rund 63 000 Euro. Jahr für Jahr plant die Kommune Eigenmittel in ihrem Haushalt ein und beantragt Fördergelder. Seit dem Jahr 2011, die Planungen und Absprachen für dieses Vorhaben begannen bereits 2008. Bislang blieb die Kommune erfolglos.

