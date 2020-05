Gemeindeverwaltung Süderholz wieder offen für Besucher

Poggendorf

Das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Süderholz steht wieder Besuchern offen. Darüber informierte Bürgermeister Alexander Benkert ( CDU) auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung.

Telefonische Terminabsprache ratsam

Einen neuen Personalausweis oder Wohngeld beantragen, einen Hund an- beziehungsweise abmelden – behördliche Sachen in der Verwaltung der Gemeinde Süderholz zu erledigen, war in den vergangenen Wochen schwierig bis unmöglich. Der Grund: Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen. „Wir öffnen jetzt die Verwaltung wieder für den Besucherverkehr. Allerdings wird die Tür noch verschlossen bleiben, um zu gewährleisten, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden können“, informiert Benkert. Sinnvoll seien deshalb vorherige Terminabsprachen per Telefon. An den Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung werde nicht gerüttelt.

Mund-Nase-Schutz ist keine Pflicht, aber wünschenswert

Ein Mund-Nase-Schutz beim Besuch der Verwaltung zu tragen sei nicht Pflicht, „ist aber wünschenswert“, informiert das Gemeindeoberhaupt weiter. Im Eingangsbereich würde Handdesinfektionsmittel stehen.

Von Anja Krüger