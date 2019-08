Grimmen

Es sind wahre Giganten, die Grimmens Hobbygärtner bei der diesjährigen Gartenolympiade der Grimmener OZ-Redaktion präsentieren. Sei es die 58 Zentimeter lange Gurke, die Wolfgang Jürgens geerntet hat, die 667 Gramm schwere Tomate aus dem Gewächshaus von Siegfried Lange oder die kindskopfgroßen Kartoffeln aus Hans-Jürgen Korns und Vera Blanks Garten: In der Kategorie „Schwerste Früchte und schweres Gemüse“ battlen jetzt die Kolosse um den Titel.

Wolfgang Jürgens überbietet sich selbst

Wolfgang Jürgens aus Grimmen erntete schon im Jahr 2018 einen Koloss von Salatgurke. 55 cm lang und 2,2 kg schwer war dieser. Quelle: Anja Krüger

Schon wieder hat er es geschafft: Wolfgang Jürgens hat auch 2019 wieder eine extra-große Salatgurke geerntet. Nachdem der Hobby-Gärtner, der auch Chef in der Gartenanlage „Am Wiesengrund“ in Grimmen ist, 2018 ein Exemplar mit mehr als zwei Kilogramm zur Gartenolympiade anmeldete, ist die 2019er-Gurke aus seinem Garten diesmal etwas leichter: „Nur“ 1847 Gramm brachte sie auf die OZ-Waage. Doch dafür ist sie länger als die Beste des Vorjahres – und zwar um zwei Zentimeter und misst damit 58 Zentimeter.

Zur Galerie Das sind die Teilnehmer der Gartenolympiade 2019 der Grimmener OZ-Redaktion.

„Ich gärtnere aus reiner Freude an der Sache“, erzählt der Grimmener. Eine Kostenersparnis sei das nicht, denn man müsse ja Pflanzen kaufen und in den letzten zwei Jahren vor allem ständig gießen. „Aber ich weiß, was drin ist“, nennt Jürgens einen gewaltigen Vorteil. Bei ihm komme im Herbst Mist auf die Beete, im Frühjahr dann die Pflanzen drauf und anschließend gibt es nur noch Wasser. Neben Gurken baut Wolfgang Jürgens auch Tomaten, Zwiebeln und anderes Gemüse an.

Aus der Riesengurke wird übrigens ein deftiges Schmorkohlgericht, verrät er noch.

Russischer Tomaten-Gigant setzt sich an die Spitze

Mit seinen 82 Jahren gehört Siegfried Lange zu den erfahrensten Gärtnern der Region. Schon zu Berufszeiten war er in der Gärtnerei in Holthof tätig. Heute bewirtschaftet er immer noch einen großen Garten an seinem Haus in Klein Lehmhagen. Eine besondere Leidenschaft hat der Rentner für Tomaten entwickelt. „Ich habe schon viele Sorten ausprobiert. Hängen geblieben bin ich seit einigen Jahren bei russischen Fleischtomaten. Den genauen Namen kenne ich gar nicht, aber sie gefallen mir geschmacklich sehr gut“, sagt er.

Doch solch eine Größe wie in diesem Jahr haben seine Tomaten noch nie erreicht. „Ich habe die Früchte schon mit Brettern gestützt, damit die Pflanzen es überhaupt schaffen“, beschreibt er. Die bisher schwersten beiden Tomaten brachte Siegfried Lange nun in die Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG. Der schwerste Russische Tomaten-Gigant wiegt 801 Gramm. Das zweite vorgestellte Exemplar wiegt immerhin noch 667 Gramm. „Wir verarbeiten die Tomaten zu Salat“, sagt der sympathische Mann aus Klein Lehmhagen. Übrigens nimmt Siegfried Lange in jedem Jahr Samen ab und zieht sich seine Pflanzen selber. Vielleicht ist ja gerade dies das Erfolgsrezept.

Kartoffelstaude bringt mehr als 2,5 Kilogramm Erdäpfel

Hans-Jürgen Korn zeigt vier der größten Kartoffeln, die unter einer Staude waren. Insgesamt erntete er mehr als 2500 Gramm Kartoffeln von dieser einen Staude. Quelle: Anja Krüger

Rote Schale, gelbes Fleisch: „Ich weiß nicht, wie die Sorte heißt“, sagt Hans-Jürgen Korn (79) während er immer noch erstaunt auf den Berg Kartoffeln schaut. Insgesamt 2495 Gramm Erdäpfel liegen vor ihm. „Sie waren alle unter einer Staude. Und die kleinen Kartoffeln dieser Staude haben wir gar nicht mitgebracht“, erzählt er bei seinem Besuch in der Grimmener OZ-Redaktion.

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Vera Blank (70) bewirtschaftet er seit einigen Jahren einen Kleingarten in Grimmen. „Die Sorte hatten wir im vergangenen Jahr schon als Speisekartoffeln. Die Übriggebliebenen sollte Jürgen eigentlich entsorgen, hat sie dann aber im Frühjahr in die Erde gelegt“, erzählt die 70-Jährige. Von dem Ernteergebnis sind sie dann schließlich Beide überrascht. Immerhin 482 Gramm wiegt das schwerste Exemplar. „Die allein dürfte für eine Mahlzeit für uns beide reichen“, mutmaßt Vera Blank.

Die Teilnehmer der Kategorien „Kuriose Ernteerträge“ und „Blumengiganten, Blütenmeere und Exoten“:

Zur Galerie Das sind die Teilnehmer der Gartenolympiade 2019 der Grimmener OZ-Redaktion in der Kategorie „Kuriose Ernteerträge“.

Zur Galerie Das sind die Teilnehmer der Gartenolympiade 2019 der Grimmener OZ in der Kategorie „Blumen-Giganten, Blütenmeere und Exoten“.

Anja Krüger, Almut Jaekel und Raik Mielke