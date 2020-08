Genießt die Sonne in Grimmen!

In Leyerhof gibt es dieses Jahr auch wieder ein tolles Feld mit Sonnenblumen zum Selbstpflücken - mit einer Kasse des Vertrauens, schreibt uns unsere treue Leserin Anke Hanusik aus Grimmen. Um dem Foto den besonderen Pep zu geben, setzte sie der Blume auch noch gleich ihre Sonnenbrille auf. Denn mit den Sonnenblumen strahlt auch die Sonne in diesen Tagen um die Wette.

Und die Aussichten sind wahrlich rosig für die Region um Grimmen: Heute ist jede Menge Sonnenschein zu erwarten, nur wenige, lockere Wolken verirren sich am Himmel. Zudem bleibt es absolut trocken. Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Südost. Und am Sonnabend und Sonntag geht es so weiter. Dann steigen die Temperaturen garantiert über die 30 Grad Celsius. Also: Sonnenbrille aufsetzen!

Von -