Gerdeswalde: 78 Einwohner im Foto festgehalten 

Sundhagen

Ein ganzes Dorf aus seiner Anonymität zu holen und im Porträt vorzustellen – das war die Idee für ein Fotoprojekt. Im Laufe der letzten Monate hat Hobbyfotograf Axel Buhl 78 Bewohner von Gerdeswalde, einem Ortsteil von Sundhagen, fotografiert.

Das sind etwa. 90 Prozent aller Dorfbewohner. Dass die Beteiligung so hoch war, zeugt von erstaunlicher Offenheit, viel Vertrauen und von gegenseitigem Interesse. 78 Porträts sind entstanden von 78 sehr verschiedenen Menschen: jungen und älteren, Menschen mit sehr unterschiedlichen Berufen, von lange in Gerdeswalde schon heimischen und von zugezogenen.

Die Porträts sind ab 11. September in der Horster Kirche zu sehen. Ausstellungseröffnung ist um 17 Uhr. Da die Ausstellungskapazität der Kirche begrenzt ist, wird die Ausstellung in drei Teilen präsentiert: Teil 2 ist ab dem 9. Oktober und Teil 3 ab dem 6. November zu sehen. Das Ausstellungsprojekt wird gefördert durch den Heimatverband MV. Ergebnis des Fotoprojektes ist nicht nur diese Schau, sondern entstanden ist auch ein Buch, das die Dorfbewohner in Wort und Bild vorstellt. Die Buchpräsentation wird am 6. November im Rahmen der Eröffnung des dritten Teils der Fotoausstellung stattfinden.

Von OZ