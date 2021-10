Horst

Von den Jüngsten bis zu den Älteren, Zugezogenen und lang Verwurzelten – an den Wänden der Horster Kirche ist fast jeder Gerdeswalder zu sehen. Nur eine Handvoll Einwohner haben sich dem Objektiv von Fotograf und Aussteller Axel Buhl entzogen. „Das ist fast wie ein Wunder! Wir hätten nicht gedacht, dass sich so viele Leute dazu entscheiden, sich fotografieren zu lassen, sich auf das Projekt einzulassen und auch so viel aus ihrem Leben mit uns zu teilen“, erzählt Axel Buhl. „Ich fotografiere ganz nah an den Menschen, das muss man auch erst mal zulassen können. Es war eine spannende Erfahrung“, so Buhl weiter.

Das Lieblingsmotiv des Hobbyfotografen ist der Mensch. „Und die Gerdeswalder sind Menschen, zu denen wir eine Beziehung und Respekt haben. Aus dieser Verbundenheit ist die Idee entstanden“ sagt der ehemaliger Programmierer, der zusammen mit seiner Frau Dorothea Buhl die Ausstellung geplant und realisiert hat.

Der zweite Teil der Foto-Ausstellung „Ein Dorf steht Porträt“ beginnt am Sonnabend (9. Oktober) und lädt Besucher und Interessenten zum Betrachten und Kennenlernen des nächsten Schwungs, der insgesamt 78 Porträts von den Einwohnern des Dorfes, ein.

Geschichte der Nachbarn erlebbar machen

Anreiz und Motiv waren für das Ehepaar, das selbst seit 10 Jahren in Gerdeswalde lebt, sich mit der Geschichte und ihren Nachbarn zu beschäftigen und die Ergebnisse in einem Fotoprojekt sichtbar zu machen. Und aus der Verbundenheit mit ihrem Dorf und den Bewohnern. „Das ist kein Dorf am Stadtrand, das von Stadtflüchtlingen geprägt ist. Das Dorf ist gewachsen zusammen mit neuen Bewohnern und Ur-Gerdeswaldern, die schon über Generationen hinweg hier leben“, weiß Dorothea Buhl.

Ein Auszug der Porträts aus Gerdeswalde

Sowie Manfred Wasilewski, der im Ort geboren und aufgewachsen ist und dessen Haus seit 1906 über Generationen in Familienbesitz ist. Sein Porträt hängt auf der Nordseite der Kirche. Axel Buhl erinnert sich an den Moment und verrät: „Der Herr kam von einem Angelausflug und hatte Sonnenbrand im Gesicht. Da habe ich mit Licht und Schatten gearbeitet, damit die Röte nicht so stark zu sehen ist“. Die Gegebenheiten waren oft sehr unterschiedlich. „Lichtverhältnisse, Wetterbedingungen, je nachdem, wann die Leute Zeit hatten, herrschten verschiedene Bedingungen“, erinnert sich Buhl.

Es war auch nicht immer einfach, so nah an die Menschen zu kommen. Hannelore Beuster wäre am liebsten von der Straße aus auf ihrem Balkon fotografiert worden. Letztendlich ist die Gerdeswalderin mit einem herzlichen Lächeln nun doch von Nahem zu sehen. Aus anderen Porträts spricht Skepsis, Zurückhaltung aber auch Vertrauen und Öffnung „Das hat uns richtig berührt, teilweise waren es Leute, die wir vorher nicht gut kannten, zu denen wir jetzt eine enge Verbindung aufbauen“, ist sich das Paar einig.

Jemanden aus einer anderen Perspektive sehen

Aus der Verbindung zum Fotografen heraus zeigen viele bekannte Einwohner dem Beobachter vielleicht ein ungewohntes oder verborgenes Gesicht. Axel Buhl ermöglicht den Betrachtern einen Anblick, eine Perspektive, einen Eindruck, der nicht jedem bei einer Begegnung oder vom Sehen her ermöglicht wird. „Die Porträts sehen den Besucher anders an, das ist ein anderes Gucken, weil es durch meine subjektive Wahrnehmung und der Beziehung zu dem Modell entsteht“, erklärt der Hobbyfotograf.

Die Besichtigung der Porträtierten wird für viele zur Begegnung mit sich selbst. Die Fotos zeigen dem Motiv auch, wie andere sie sehen können, so wie man sich selbst nicht im Spiegel erkennt. Aus der Beziehung resultiert eine innere Öffnung, die einen Einblick zulässt, den man als Außenstehender oder als Nachbar vielleicht noch nicht hatte. „Ich habe großen Wert darauf gelegt, die Fotos so auszusuchen, wie die Menschen darauf auch wirklich sind“, weiß Buhl.

Im Schnitt 100 Bilder pro Person geschossen

Im Schnitt wurden immerhin 100 Bilder von jeder Person gemacht. „Und bei Kindern war mir wichtig, dass sie niemals schutzlos auf dem Porträt sind. Bei jedem Kind sieht man eine Hand auf der Schulter zum Beispiel oder das Kind auf dem Arm eines Elternteils“, so Buhl weiter.

Seit 2013 finden regelmäßig Ausstellungen von verschiedenen Künstlern in der Horster Kirche statt. Die erste Ausstellung des Hobbyfotografen Axel Buhl ist in den vergangenen zehn Monaten entstanden und wurde von dem Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern, der Ehrenamtsstiftung und privaten Unterstützern aus dem Dorf gefördert.

Von Christin Assmann