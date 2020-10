Abtshagen

Es ist ein Streit, der schon seit vielen Jahren zwischen der Gemeinde Wittenhagen und dem Träger des örtlichen Kindergartens „ Kinderland“ schwelt. Elternrat und auch die Gemeinde fordern, dass der Träger, der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) Nordvorpommern e. V., sich zurückzieht und Platz für einen neuen Betreiber macht (die OSTSEE-ZEITUNG berichtete).

Doch das DRK möchte die Abtshäger Kita nicht aufgeben, obwohl der Vertrag zwischen den beiden Parteien bereits vor zwei Jahren endete, und zog vor Gericht, da die Kündigung laut DRK-Geschäftsführer Hans-Henry Hiller nicht „ordnungsgemäß“ sei. Seitdem liegt das Verfahren nicht nur in der Schwebe, sondern hängt auch in der Luft. Ein Gerichtstermin soll dem Rechtsstreit ein Ende bereiten, doch ein Datum, steht noch nicht fest.

Das Kind ist in den Brunnen gefallen

Die Unstimmigkeiten sind schon älter, als Bürgermeister Frederic Beeskow im Amt ist. Er wünscht sich nur noch eines: „Dass das DRK von seiner juristischen Position abrückt und wir friedlich auseinandergehen.“ Der Trägerwechsel sei beschlossene Sache und die Zusammenarbeit mit dem DRK nicht mehr gewollt, betont Beeskow: „Das Kind ist schon längst in den Brunnen gefallen und wir werden uns nicht mehr anders entscheiden.“

In Schutz nimmt der Bürgermeister jedoch die Erzieherinnen der Einrichtung. „Die Gemeinde ist sehr zufrieden mit ihnen. Sie machen einen guten Job.“ Wenn der Träger wechselt, werden alle Erzieherinnen übernommen. Die Probleme lägen an ganz anderer Stelle. Viele Eltern beschwerten sich beispielsweise über die verkürzten Öffnungszeiten und zeitweilige Schließung während der Corona-Krise. Der Elternrat monierte weiterhin, dass durch große Personalnot, die Erzieherinnen völlig überlastet seien und dass die Leiterin der Einrichtung in Elmenhorst arbeitet und nicht in Abtshagen. Die Leiterin ist für die DRK-Kitas in Elmenhorst, Abtshagen und Zarrendorf zuständig. In Abtshagen werden die meisten Kinder betreut.

Bedürfnisse der Eltern und Kinder werden nicht erfüllt

Ein Kindergarten müsse sich an den Bedürfnissen der Eltern und natürlich der Kinder orientieren, sagt Beeskow. Das sei in der Kita „ Kinderland“ nicht der Fall. Dem Bürgermeister ist auch die Bezahlung der Erzieherinnen ein Dorn im Auge: „Im Vergleich zu anderen Einrichtungen in unserer Region, werden unsere Erzieherinnen sehr schlecht bezahlt.“ Das möchte er ändern und hat bereits einen neuen Träger im Auge.

Doch wie kam es zu dem langjährigen Streit, den der DRK-Geschäftsführer „eigentlich nicht als Streit“ sieht? 2011 baute das DRK mit Hilfe von Fördermitteln das Gebäude der Kita, das sich im Eigentum der Gemeinde befindet, für 120 000 Euro um. Doch es habe nach dem Umbau unter anderem Probleme mit der Akustik gegeben, informiert Frederic Beeskow über die Probleme, die die Unstimmigkeiten auslösten. Die Gemeinde behob die Baufehler auf ihre Kosten, doch das Vertrauensverhältnis war seitdem beschädigt.

Leere Versprechungen?

Hans-Henry Hiller sei die Motivation für die Kündigung nicht klar, sagt er auf OZ-Anfrage: „Es waren nur wenige Eltern unzufrieden, wie wir die Corona-Krise meisterten, denn wir haben viele Augen zugedrückt und beispielsweise auch Kinder betreut, wenn nicht beide Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiteten.“ Außerdem befinde sich eine Mitarbeiterin aktuell in einer Weiterbildung und werde zum Ende des Jahres die Leitung in Abtshagen übernehmen. Doch Bürgermeister Frederic Beeskow winkt ab, als er das hört: „Leere Versprechungen, die Herr Hiller schon lange macht. Wir haben extra ein Büro für die angebliche Leiterin eingerichtet und warten vergeblich auf die Umsetzung des Versprechens.“

Die Unstimmigkeiten summierten sich im Laufe der Jahre. Doch die Kommunikationsprobleme zwischen Gemeinde und dem DRK werden besonders deutlich, wenn es um die damals geflossenen Fördermittel für den Umbau der Kita geht. Während Hans-Henry Hiller sagt, dass die Gemeinde im Jahr 2011 einen Beschluss fasste, dass das DRK für weitere 20 Jahre die Abtshäger Kita führen dürfe, sagt Bürgermeister Beeskow etwas anderes: „In dem Beschluss haben wir bestätigt, dass es in dem Gebäude 20 Jahre lang einen Kindergarten geben wird – gänzlich unabhängig vom Träger.“ Und während Hiller sagt, dass das DRK sich aufgrund der Förderrichtlinien verpflichtet hat, die Kita bis 2031 zu betreiben, und sonst die 120 000 Euro zurückzahlen muss, sagt Beeskow: „Das stimmt nicht. Die Fördermittel gab es für den Kindergarten, nicht für das DRK. Solange in dem Gebäude eine Kita bleibt, muss niemand Fördermittel zurückzahlen.“ Nun warten beide Parteien sehnlich auf den Gerichtstermin, damit der jahrelange Streit endlich aus der Welt geräumt wird.

Von Carolin Riemer