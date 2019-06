Holthof

Den Beruf des Landmaschinenmechanikers erlernte Mathias Riesner (43) vor Jahren bei der Firma Baase in Holthof. In Greifswald geboren besuchte er die Polytechnische Oberschule Friedrich-Wilhelm-Wander in Grimmen. „Interesse, an Technik herumbasteln, hatte ich schon immer", sagt Mathias Riesner, der seit 1992 in der Firma tätig ist. Seit 2001 ist er Leiter im Servicebereich der Gartentechnik. „Es ist ein schöner, interessanter Job, und wir haben einen großen Bereich, den wir beliefern – in ganz Vorpommern. Da die Nachfrage ständig steigt, lohnt sich unsere Arbeit", meint der Vater von drei Kindern. Die Familie wohnt in Buchholz in der Nachbargemeinde. Die Familie sei sein Hobby, meint der junge Mann. Und in Familie sei er gerne in Vorpommern unterwegs, sagt er. „Wir leben doch in einer sehr schönen Region".

Walter Scholz