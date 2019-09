Gerold Jürgens bleibt Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern

Greifswald

Der Unternehmerverband Vorpommern setzt an seiner Spitze auf Kontinuität. Die Mitglieder wählten Gerold Jürgens kürzlich wiederum zum Präsidenten. Der 67-jährige Lubminer Unternehmer (IRB Iso-Rüst-Bau GmbH) hat das Ehrenamt seit mittlerweile 1996 inne.

Alle Regionen im Vorstand vertreten

Ebenfalls wiedergewählt wurde als Vizepräsident Dietrich Lehmann (MeLe-Gruppe Torgelow), der Jürgens seit vielen Jahren zur Seite steht. Vize Walter Kienast (ehemals Greifenfleisch GmbH Greifswald), seit der Gründung des Verbandes aktiv, wechselt dagegen in den Ehrenvorstand und übernimmt ddort ie Betreuung der Start-ups. Als zweiter Stellvertreter gehört mit Henning Bligenthal (Hafen Vierow) ein jüngerer Unternehmer der Führungscrew an. „Damit sind im Vorstandsgremium übrigens alle Regionen Vorpommerns vertreten, damit das Netzwerk in die Fläche ausstrahlt“, macht Jürgens deutlich.

230 Unternehmer im Verband

Gehörten dem Unternehmerverband im Gründungsjahr noch 100 Unternehmen an, so sollen es heute 230 sein. „Wenn sie alle mit einer Stimme sprechen, kann diese nicht überhört werden“, verweist Jürgens auf die Wichtigkeit des Verbundes und ergänzt: „Vorpommern braucht eine starke Lobby.“

Eigene Jobbörse initiiert

Deren Kraft wolle der Unternehmerverband nutzen, damit der Osten des Landes Mecklenburg-Vorpommern gut ausgestattete Wissenschafts- und Forschungscluster, mehr staatliche Einrichtungen und Behörden mit Einheimischen in Führungspositionen bekommt. „Die Probleme vor Ort können Menschen, die hier ständig leben, viel besser einschätzen und bewältigen. Zudem erhöhen sich die Chancen, dass die Jüngeren nicht wegziehen, wenn es attraktive Arbeitsplätze gibt“, macht Jürgens deutlich. Er verweist in diesem Zusammenhang auch auf eigene Aktivitäten: „Wir haben eine eigene Jobbörse initiiert, um uns gegenseitig zu unterstützen. Unkompliziert greifen Firmenchefs zum Hörer und helfen beim Vermitteln.

Am Arbeitskräftebüro in Vietnam beteiligt

Der Verband engagiere sich zudem, wenn es um Fachkräfte geht, die im Ausland gewonnen werden sollen. So werde in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ein Büro eröffnet, das für Arbeitsmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern wirbt. „Wir beteiligen uns daran und stellen für Menschen, die die deutsche Sprache beherrschen, Ausbildungsplätze zur Verfügung", sagt Jürgens. Er wisse auch um das große Interesse, russische Fachkräfte in Deutschland ausbilden zu lassen.

Gemeinsame Plattform mit polnischen Unternehmern

Der Blick der vorpommerschen Unternehmer richtet sich aber auch nach Polen, weil die Grenzregion zusammen wachse. „Firmen dies- und jenseits der Grenze wollen stärker zusammenarbeiten und vor allem unbürokratisch zueinanderkommen. Deshalb planen wir eine gemeinsame Plattform zum Austausch und ein Kontaktbüro in Stettin“, kündigt Präsident Jürgens an.

Von Chris Herold