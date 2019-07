Grimmen

Zwei weitere Geschäfte ziehen sich aus der Innenstadt in Grimmen zurück. Was zunächst nach schlechten Nachrichten klingt, ist aber gar nicht so negativ. „Ernsting’s family“ zieht sich zwar aus der Mühlenstraße zurück, eröffnet aber am 25. Juli in der Bahnhofstraße 2a eine neue Filiale, einem Gebäude am Grimmener Hof. Und auch der „PC und Handy-Service“ von Steffen Kurtschewski zieht um. Führt der 42-Jährige derzeit noch seinen Laden in der zentrumsnahen Bahnhofstraße, wird er Anfang September im Gewerbegebiet „Zum Rauhen Berg“ seine Neueröffnung feiern.

Mehr Platz und moderne Läden

Es gibt gute und wirtschaftliche Gründe für die Umzüge: „Ernsting’s Family“ möchte sich vergrößern und modernisieren. Auf 165 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem größeren Sortiment, möchte das Geschäft mehr Kunden ansprechen. Spielwaren und Wohn-Accesoires werden künftig angeboten. Das Geschäft soll heller und freundlicher auf die Kunden wirken.

Auch der „PC und Handy-Service“-Laden von Steffen Kurtschewski wird nach der Neueröffnung größer und moderner. Dort repariert der Grimmener dann weiterhin Computer und Handys, auf Laufkundschaft ist er weniger angewiesen. Er betreut dann beispielsweise auch ein großes Steuerbüro aus Stralsund. „Wenn eine Maus klemmt, können sich meine Kunden immer bei mir melden“, sagt er scherzhaft. Dabei geht seine Arbeit ins Detail. Kurtschewskis Kunden melden sich hilfesuchend an ihn, wenn sie Probleme beim Einrichten ihres Computers haben, oder wenn ihr Handy auf den Boden fiel und einen Schaden am Display davon trugen. Die Gründe für einen Besuch im Reparaturladen sind so vielfältig, wie die moderne Technik.

Immer mehr Grimmener richten Häuder „smart“ ein

In Grimmen sei die Nachfrage groß, erzählt der Spezialist. Immer mehr Menschen richten ihr Zuhause „smart“ (dts.: schlau) ein. Das bedeutet: Die Jalousien fahren sich bei heißem Wetter eigenständig nach unten, um die Wohnung kühl zu halten. Die Heizung regelt eigenständig die gewünschte Temperatur und der Kühlschrank teilt mit, wenn die Bier-Vorräte zu neige gehen. „Auch im Bereich der Sicherheitstechnik nutzen immer mehr Menschen aus der Region die moderne Technik“, sagt Steffen Kurtschewski. Doch die neue Technik kann auch oft fehlerhaft reagieren. Dann suchen die Menschen Hilfe in seinen Laden.

Mit filigranem Werkzeug schraubt er dann die sensiblen Geräten auf. „Natürlich wollen die Hersteller lieber, dass man sich ein neues Gerät kauft, wenn das alte nicht mehr die gewünschte Leistung bringt“, weiß er. Doch Steffen Kurtschewski trickst sogar Markenhändler wie Apple oder Samsung aus. Manchmal muss auch er knobeln und neue Techniken ausprobieren. In den meisten Fällen kann er die Geräte wieder zum Laufen bringen. In den neuen Räumlichkeiten im Gewerbegebiet wir er eine größere Werkstatt für seine Tüfteleien einrichten. Zusammen mit dem Aetka-Mobilshop eröffnet er den Laden. Auch eine sogenannte „Testwohnung“ gibt es dort, in der Skeptiker sich von den Vorteilen des „smarten Wohnens“ überzeugen lassen können.

Langsames Internet für den Computer-Fachmann

Doch es gibt auch Nachteile. Die Internetverbindung im Gewerbegebiet „Zum Rauhen Berg“ ist derzeit noch sehr langsam. „Da sollte und muss sich dringend schnell etwas ändern“, findet Kurtschewski. Ein Technik-Fachmann ohne schnelles Internet klingt ironisch. Doch die meisten Kunden klagen nicht über ein lahmes Internet, sondern über kaputte Drucker, Akku oder Viren auf dem Computer.

Davon dass das Haus in der Bahnhofstraße nicht lange leer stehen bleiben wird, ist Steffen Kurtschewski überzeugt. „Die Lage ist gut für ein Geschäft“, sagt er. Doch seine Kunden werden auch den Weg ins Gewerbegebiet in Anspruch nehmen, um die Markenhändler auszutricksen. „Ich repariere die modernen Dinge des Lebens. Jeder Nutzer sollte sich im Klaren darüber sein, dass mit jedem neuen Gerät wertvolle Ressourcen verbraucht werden. Mein Job bedeutet auch Umweltschutz.“

Steffen Kurtschewski bietet übrigens auch Handy-Schulungen für Menschen an, die sich noch nicht so gut in der Welt der modernen Technik auskennen.

Carolin Riemer