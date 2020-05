Geschäftseröffnung trotz Corona-Krise: Stolz erweitert Angebot am Pommerndreieck

Klevenow

Die Kaufhaus Martin Stolz GmbH erweitert ihren Standort am Pommerndreieck. In dem Gewerbeobjekt, in dem sich bis zum Ende des Jahres 2019 Aldi eingemietet hatte, wird am Sonnabend, den 2. Mai, eine weitere Filiale des Unternehmens mit Hauptsitz auf Fehmarn eröffnet. Der Name: Outdoor Ole by Stolz. Eröffnet wird das Geschäft um 9 Uhr ohne großes Tamtam, wie Uwe Hornung, Prokurist und Vertriebsleiter der Kaufhaus Martin Stolz GmbH, berichtet.

Nicht zuletzt wegen der Corona-Krise, wegen der natürlich auch in den Stolz-Geschäften für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kunden Maskenpflicht besteht. Nichtsdestotrotz ist man im Unternehmen stolz, dieses Geschäft – gerade jetzt – eröffnen zu können. „Das konnten wir nur dank einer ganz tollen Teamleistung möglich machen“, sagt Hornung.

Alles für Aktivitäten im Freien

Beim Einräumen der Filiale, die unter Leitung von Kerstin Holtfreter steht, hätten Kolleginnen aus Schwerin und Stralsund tatkräftig mitgeholfen. „Die Filiale Schwerin und jene im Ostsee-Center Stralsund/ Langendorf sind aufgrund der Corona-Krise noch geschlossen. Die Mitarbeiter aber konnten wir mit diesem Geschäft bereits jetzt aus der Kurzarbeit holen“, berichtet der Vertriebsleiter.

Im Geschäft Outdoor Ole by Stolz – der Name verrät es – dreht sich das Sortiment hauptsächlich um Artikel für einen Aufenthalt im Freien. „Wir haben hier ein großes Angebote an Sport- und Freizeitbekleidung mit maritimem Touch, eine riesige Spielzeugabteilung – anderthalbmal so groß wie nebenan. Schwerpunkt auch hier sind Aktivitäten im Freien“, informiert Hornung. Außerdem finden die Kunden auf den rund 790 Quadratmetern Lederwaren – vom Portemonnaie bis zum Koffer, eine Schuhabteilung und auch maritime Accessoires. „Aus dem Stadtshop in der Grimmener Innenstadt, den wir vor wenigen Wochen geschlossen haben, haben wir den Ein-Euro-Stand hier übernommen“, berichtet er.

Touristischer Rastplatz kommt – nur später

Aus dem Kaufhaus nebenan sind einige Artikel in das Sortiment des neuen Geschäfts übernommen worden. „Dafür haben wir im Kaufhaus die Abteilung Damenoberbekleidung vergrößert. Neu sind dort Kinderkleidung sowie die Radio- und TV-Abteilung. Zusätzlich wurden die Haushalt-, Elektro- und Schreibwarensparte erweitert“, macht Hornung neugierig.

Eine sechsstellige Summe habe das Unternehmen in diesen Standort investiert, der künftig montags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr geöffnet haben wird. Dieses Geschäft solle Teil des touristischen Rastplatzes werden, den das Unternehmen am Pommerndreieck plane. „Derzeit liegen die Pläne allerdings aufgrund der Corona-Krise auf Eis“, berichtet Uwe Hornung abschließend.

Von Anja Krüger