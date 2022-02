Jarmen

Ab 1897 war Jarmen ein Kleinbahnknotenpunkt. In der Stadt an der Peene kamen Züge der Mecklenburgisch-Pommerschen Schmalspurbahn, der Demminer Kleinbahnen und die Greifswald-Jarmener Kleinbahn an. Für den Bau hatten unter anderem die von den Strecken profitierenden Kreise und Städte sowie der Pommersche Provinzialverband investiert. Den Bau selbst übernahm bei den meisten Strecken das Stettiner Eisenbahnbau- und -betriebsunternehmen Lenz, das sich auch an den Investitionen beteiligte.

Die Anzahl der in den Zügen ab 1897 mitfahrenden Personen war niedrig. Darum war die Zahl der An- und Abfahrten mit je zwei oder drei niedrig, in den 1930er und 1940er waren es zum Teil bis vier. Schnell waren die Züge auch nicht. Ein Personenzug mit Dampflok brauchte von Jarmen nach Greifswald 97 Minuten. Das änderte sich 1935, als ein in Dessau gebauter Triebwagen mit Dieselmotor eingesetzt wurde. Der „Fliegende Jarmener“ benötigte nur noch 69 Minuten für die Strecke mit zwölf Haltestellen zwischen dem Greifswalder und dem Jarmener Bahnhof.

Wichtig war die Strecke Richtung Jarmen für Ausflügler nach Weitenhagen und Potthagen. Steigender Wohlstand breiterer Bevölkerungskreise war die Grundlage dieser Entwicklung. Es verkehrten spezielle Sonntagszüge. Davon profitierten die Weitenhäger Bahnhofsgaststätte, aber auch die Restaurants „Zum Sölkensee“, „Lindenkrug“ und „Zur Schwedenschanze“. In den Sälen wurden Tanzveranstaltungen angeboten. „Der „Fliegende Jarmener“ wurde auch im Ausflugsverkehr von Greifswald nach Weitenhagen/Potthagen eingesetzt.

Greifswalder besuchten Gaststätten in Weitenhagen

Anders als für den Personentransport war die Bedeutung der Kleinbahnen für den Transport von auf den Feldern erzeugter Güter hoch. Vorpommern war seinerzeit für seine fortschrittliche und produktive Landwirtschaft bekannt. Molkereien und Zuckerfabriken, aber auch Stärkefabriken, Brennereien und Brauereien entstanden im Kaiserreich, zur Veredlung von Rüben, Kartoffeln und Getreide. Auch die Holzproduktion spielte eine Rolle. 1916 bis 1930 gab es im Müssentiner Forst deshalb einen Haltepunkt der Mecklenburgisch-Pommerschen Schmalspurbahnen.

In Jarmen gab es 1897 eine Reparaturwerkstatt mit Lokschuppen, die im Laufe der Jahre ausgebaut wurde. 1906 wurde sie zur Hauptwerkstatt für die in dieser Region verkehrenden Kleinbahnen. 1921 begann der Bau einer neuen Montagehalle und 1923 erfolgte die Einweihung der separaten Wagenwerkstatt. Immerhin 35 Mitarbeiter beschäftigte die Hauptwerkstatt, die bis zu 14 Lokomotiven, 18 Reisezugwagen und 184 Güterwagen betreute. Gebäude der Hauptwerkstatt standen noch 50 Jahre nach dem Ende der Kleinbahnen 1945 in Jarmen. 1998 und dann 2004 wurden die Baulichkeiten abgerissen (wird fortgesetzt).

Von Werner Hormann und Eckhard Oberdörfer