Dorfgeschichten aus Zarnewanz: Die OZ ist unterwegs in dem kleinen Ort in der Gemeinde Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen). Noch 1920 unterschied man zwischen Groß Zarnewanz – dem Kerndorf – und Klein Zarnewanz, der ehemaligen größeren Kolonie in Richtung Kandelin.