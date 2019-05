Grimmen

Bernd Lorenz verpasst kaum ein Handball- oder Fußballspiel in Grimmen. In Bartmannshagen wurde der heute 57-Jährige geboren und besuchte einst die Polytechnische Oberschule „ Robert Koch“ in Grimmen.

Bei der ZEB „Melioration“ erlernte Bernd Lorenz den Beruf eines Meliorationstechnikers. „Die Arbeit hat Spaß gemacht. Flächen trocken legen, Gräben ziehen: Man konnte täglich sehen, was man getan hatte. Und vor allem war man immer an der frischen Luft“, sagt der Vater von vier Kindern und Opa eines Enkelkindes, der mit der Familie von Hohenwieden nach Grimmen zog.

Seit 2003 ist Bernd Lorenz Haustechniker am Grimmener Gymnasium. „Wir können stolz auf das Gymnasium sein. Es ist modern eingerichtet und hat eine tolle Sporthalle, die viel genutzt wird", meint Bernd Lorenz. Und so ist schon durch seine Tätigkeit der Sport ein wichtiges Hobby für den Grimmener.

Walter Scholz