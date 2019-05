Wüsteney

In Greifswald wurde Corinna Pollin geboren und ist in Griebenow aufgewachsen. Mittlerweile lebt sie in Wüsteney.

Die heute 21-Jährige besuchte die Grundschule Süderholz in Kandelin und das Gymnasium in Grimmen. An der Universität der Hansestadt Greifswald absolvierte Corinna Pollin ein Freiwilliges Soziales Jahr. In Neubrandenburg studiert sie gegenwärtig Berufspädagogik für Gesundheitsfachberufe.

Einen Namen machte sich die junge Frau unter anderem als Schiedsrichterin beim Fußball und durch den Reitsport. Ihre Erfahrungen unterbreitet sie mittlerweile im Reit-und Fahrverein Griebenow als Nachwuchstrainerin.

Aber sie hat auch ein Hobby, das nicht hoch genug bewertet werden kann. Corinna Pollin ist Jugendwartin bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Löschzug Süderholz. „Es macht mir einfach Spaß, mit unseren Jungen und Mädchen zu arbeiten“, sagt die Feuerwehrfrau.

Walter Scholz