Groß Bisdorf

Als sehr bodenständig kann man Eckard Pasedag bezeichnen. Seit ewigen Zeiten lebt der heute 81-Jährige in Groß Bisdorf. Einst besuchte Eckhard Pasedag die Schule in Zarnewanz. Später studierte er, wurde Agraringieneur. In der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) in Kandelin war Eckard Pasedag in der Abteilung „Milch- und Rinderproduktion“ tätig. Nach der politischen Wende wagte Pasedag den Schritt in die Selbstständigkeit als Landwirt.

Der Vater von vier Kindern, zu dessen Familie inzwischen auch sieben Enkel- und zwei Urenkelkinder gehören, genießt inzwischen sein Rentnerdasein – immer noch in Groß Bisdorf. „Ich lebe hier gut in einem sehr ruhigen Dorf. Wir haben neue Straßen und man kommt schnell in die Städte der Umgebung“, sagt Pasedag. Oft fahre er zum Skat spielen nach Kandelin, verbringt Zeit im Garten oder bei seiner Taubenzucht.

Walter Scholz