Grimmen

Diese Frau macht immer einen fröhlichen Eindruck: Adelheid Maaß. In Siemersdorf ist die 67-Jährige geboren. Dort besuchte sie die Grundschule und dann die Schule in Tribsees. Ebenfalls in Siemersdorf erlernte sie den Beruf der Agrotechnikerin.

"Immer an der frischen Luft und dazu nette Kollegen, dass gefiel mir ", meint die Seniorin. Einige Jahre arbeitete sie im Gleisbaubetrieb in Magdeburg, war dort Köchin. Bis zur politischen Wende war Maaß in der Zentralen Prüfstation für Pflanzkartoffeln in Gransebieth tätig.

Und jetzt als Rentnerin? "Ich liebe es, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Außerdem gibt es dann ja noch den Garten, wo ich mich beschäftigen kann. Die Hauptsache ist, dass ich etwas zu tun habe", meint die Mutter eines Kindes und Oma eines Enkels.

Gerne besucht sie die Veranstaltungen der Volkssolidarität in Kirch Baggendorf. „Da gibt es immer viel zu erzählen und viele Neuigkeiten rund um die Welt", sagt Adelheid Maaß.

Von Walter Scholz