Er schenkt Kaffee in der alten Schmiede in Keffenbrink aus

Keffenbrink

Bis heute lebt Alexander Struppek (69) in Keffenbrink, wo er auch geboren wurde. Der Senior besuchte einst die Schulen in Keffenbrink, die es längst nicht mehr gibt, und Grammendorf. Anschließend erlernte er den Beruf eines Schmiedes.

Nach der politischen Wende war Alexander Struppek als Klempner und Heizungsmonteur unter anderem in Dortmund, Hamburg und Köln tätig. Am wohlsten hat er sich aber immer in seinem Heimatdorf gefühlt. „Wir leben in Keffenbrink bescheiden. Es ist sehr ruhig. Aber man kennt sich und es gibt so manchen Plausch mit den Nachbarn“, erzählt er. Wer an seiner alten Schmiede mit dem Fahrrad vorbei kommt, wird von Alexander Struppek gern auch mal auf einen Kaffee eingeladen. „Wir haben uns in der Schmiede einen kleinen Partyraum eingerichtet“, berichtet der Senior.

Viel beschäftigt sich der Vater von drei Kindern und Opa von fünf Enkelkindern mit der Gartenarbeit. Aber er ist auch gerne mit dem Auto oder Motorrad unterwegs.

Von Walter Scholz